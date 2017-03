MOSTRA + Concerto e Live Painting con SDANG! plus CIP// al Carmen Town

Il 17/03/2017 a Brescia

Venerdi 17 marzo 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

MOSTRA + Concerto e Live Painting

con

SDANG! plus CIP//

Ore 20.00 Inaugurazione mostra di Laura Micieli

Ore 22.30 Concerto Sdang! plus Cip, uno spettacolo che affianca la musica di Sdang! alla mano dell’illustratrice Laura Micieli.

SDANG! | Alessandro Pedretti – batteria Nicola Panteghini – chitarra

CIP | Laura Micieli – live painting

CIP | Laura Micieli

Giovanissima artista bresciana, che sceglie la Scuola del fumetto di Milano per “perfezionarsi nella tecnica senza privarsi del sentimento”. Durante il suo percorso artistico si è imbattuta in diversi eventi espositivi, tra cui le collettive “Linee e colori dal mondo magico” presso la fiera Microeditoria di Chiari, “Corpo di mille balene” presso Atelier Zumart a Cantù e le personali presso Progetto Tangram e Bookstop. Inoltre, uno dei suoi ultimi lavori è stato selezionato per essere inserito nell’Annual 2016 d’illustrazione. Dal 2015 si unisce ad altri sei illustratori/fumettisti nella realizzazione di una nuova proposta editoriale indipendente di autoproduzione denominata Radice, partecipando a vari festival del fumetto come Lucca Comics, Bil Bol Bul festival internazionale del fumetto ed altri ancora.

SDANG!

Duo bresciano di rock strumentale fondato nella primavera del 2015 da Nicola Panteghini e Alessandro Pedretti, entrambi impegnati in passato come musicisti nella band di Ettore Giuradei e a fianco di Colin Edwin-bassista dei Porcupine Trees- nel progetto Endless Tapes. Datato aprile 2015 il primo ep “Il giorno delle altalene”, autoprodotto; subito arriva anche il primo lp “La malinconia delle fate”, nella primavera del 2016. Sdang! vuole raccontare storie, ma senza proferire parola. Il duo affida le proprie emozioni a batteria e chitarra, accostando una grazia quasi onirica a frasi noise, tralasciando i virtuosismi e puntando all’essenzialità mai banale. Vi arrivano dritti in pancia.

dalle 20.00

Ingresso Libero

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 13/03/2017