Milano, LaVerdi Rock a Estate Sforzesca

Il 28/06/2018 a Milano

Il 28 giugno l’Orchestra Verdi esordisce a Estate Sforzesca la stagione estiva che il Comune di Milano organizza al Castello Sforzesco

Giovedì 28 giugno 2018, ore 21

Cortile delle armi – Castello Sforzesco- Milano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Hammond Ivan Merlini

Batteria e Percussioni Tobia Scarpolini

Chitarra Matteo Giudici

Basso Elettrico Tony del Coco

Voce Alessandro Formenti

Direttore Ernst Van Tiel

Il grande rock incontra la musica sinfonica nel primo dei sei appuntamenti dell’Orchestra Verdi a Estate Sforzesca, la rassegna estiva del Comune di Milano. Sul palco all’aperto del cortile delle Armi del Castello Sforzesco, la formazione sinfonica dell’orchestra sarà affiancata da un gruppo formato in gran parte da alcuni degli stessi orchestrali che per l’occasione indossano i panni di musicisti rock. Insieme affronteranno il Concerto per gruppo e orchestra, capolavoro composto da John Lord il leggendario fondatore dei Deep Purple ed eseguito per la prima volta nel 1969 a Londra dal gruppo rock insieme alla London Symphony Orchestra.

L’Orchestra Verdi, diretta per l’occasione dal Maestro olandese Ernst van Tiel, proporrà durante la serata che si annuncia decisamente calda, un altro capolavoro, Quadri di un’esposizione rielaborazione in chiave rock della band britannica Emerson Lake & Palmer di quattro quadri della celebre composizione di Musorgskij per l’occasione arrangiata da Ivan Merlini per orchestra sinfonica e rock band.

Pubblicata il 22/06/2018