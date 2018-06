Milano celebra Elvis Presley, per la prima volta in Italia lo show ufficiale. Special guest Il Volo

Per la prima volta in Italia, lo show ufficiale prodotto direttamente a “Graceland” per il 40° anniversario della morte di Elvis.

Con la speciale partecipazione di Priscilla Presley

Elvis the Wonder of You Tour

La voce di Elvis accompagnata dal vivo da una grande Orchestra Sinfonica a Milano il 14 giugno 2018.

Arriva finalmente in Italia “The Wonder Of You” lo spettacolo che darà ai fan della musica un’opportunità che molti non hanno mai avuto prima: ascoltare la voce di Elvis Presley, l’artista solista col maggior record di vendite nella storia (un miliardo di dischi in tutto il mondo) in un’esperienza da concerto live. Uno show incredibile, prodotto a Graceland per poter celebrare il 40° anniversario della morte di Elvis, e che presenterà ancora una volta la voce più riconoscibile di tutti i tempi con un’intera orchestra sinfonica sul palco che interpreterà le più celebri canzoni del King of Rock and Roll’s™ e le sue tenere, struggenti ballate – con la speciale partecipazione personale di Priscilla Presley.

Seguendo i successi dei due album orchestrali prodotti da Sony Music If I Can Dream e The Wonder Of You, il tour sold out nel Regno Unito, il tour Europeo di dieci date appena concluso a Maggio, un nuovo tour europeo è stato annunciato a partire proprio da giugno 2018; esattamente 50 anni dopo l’iconico ritorno sulle scene del ’68 di Elvis’™ e per la prima volta includerà una data Italiana.

L’album If I Can Dream acclamato dalla critica, così come l’album seguente, presenta registrazioni di archivio della voce del King™ e nuovi arrangiamenti orchestrali di alcuni dei suoi più grandi brani insieme a molte sorprese, nella varietà degli stili che Elvis ha abbracciato – dal rock al gospel al country alle ballate – per creare un’esperienza totalizzante e coinvolgente.

If I Can Dream e The Wonder of You: Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra sono stati entrambi prodotti da Nick Patrick e Don Reedman, con i produttori esecutivi Priscilla Presley, Don Reedman e Elvis Presley Enterprises. Priscilla Presley, che tornerà sul palco in persona durante gli spettacoli, ha commentato, “Che onore per me essere in grado di produrre e presentare un’esperienza di concerto live che si è evoluta a partire da quello che è diventato un album molto amato e prestigioso accompagnato da un’intera e ricca orchestra sinfonica.”

L’attrice, produttrice, autrice e imprenditrice Priscilla Presley è stata fondamentale nel trasformare Graceland in un’attrazione famosa nel mondo e la Elvis Presley Enterprises in un’organizzazione di grandissimo successo. Come attrice, Priscilla Presley è conosciuta per il suo memorabile ruolo nei film de La Pallottola Spuntata.

The Wonder of You, live in concert, è prodotto da Elvis Presley Enterprises. Il tour europeo è prodotto da GEA Live.

Specia guest della serata, Il Volo!