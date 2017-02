Mike Moreno meets Gaetano Partipilo alla Casina Pompeiana

Il 09/02/2017 a Napoli

Il Live Tones, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, nella location storica della Casina Pompeiana giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 20.30 per i soci amici e amanti della buona musica, presenta “Mike Moreno meets Gaetano Partipilo”.

Mike Moreno chitarra

Gaetano Partipilo sax

Inizio Concerto ore 21.30

INFO : 3389941559-335487053

Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione inviando una mail all’ indirizzo ornella_falco@yahoo.it segnalando numero partecipanti e cellulare.

Dal prossimo febbraio il chitarrista statunitense Mike Moreno ritorna in Italia al fianco di Gaetano Partipilo per una serie limitata di concerti e masterclass.

A partire dal 2009, il duo si è esibito in importanti club europei tra cui Casa del Jazz e Sunset/Sunside affiancato, fra i tanti, da: Matt Brewer, Nasheet Waits, Roberto Gatto e Roberto Tarenzi.

In questo minitour, i musicisti presenteranno una serie di brani originali del repertorio di Moreno, Partipilo e alcune track tratte dallo storico album di Partipilo “The Right Place” (EmArcy/Universal) pubblicato nel 2007.

Il concerto segna un vissuto rapporto decennale tra i due musicisti che hanno predisposto il tour per l’occasione.

Una nuova esperienza questa del Live Tones finalizzata al rilancio della ristrutturata Casina Pompeiana e al voler dare alla città e agli amici soci un nuovo luogo, accattivante a volte, dove poter ascoltare buona musica con un bicchier di vino non escludendo la possibilità di utilizzarlo per momenti conviviali e di piacevoli novità culturali

Pubblicata il 06/02/2017