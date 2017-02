Mercedes Peon e il duo Quintanaper la XXII edizione del Vo’ on the Folks

Il 18/02/2017 a Brendola

Vo’on the Folks – XXII edizione

presenta

Mercedes Peon (Spagna)

Quintana (Italia/Repubblica Ceca)

Sabato 18 febbraio 2017, ore 21

Sala della Comunità di Brendola (Vicenza)

La tradizione galiziana e quella sefardita protagoniste sabato 18 febbraio alla Sala della Comunità di Brendola, in provincia di Vicenza, del Vo’ on the Folks 2017. Dopo l’irish music dei Green Donkey, la seconda serata della XXII edizione della rassegna diretta da Paolo Sgevano propone un doppio concerto tutto al femminile. Si inizia con l’esibizione delle Quintana, duo nato nel 2010 e formato da Kateřina Ghannudi (arpista e cantante originaria di Praga) e dalla polistrumentista vicentina Ilaria Fantin (arciliuto, ud e percussioni), per proseguire poi con uno dei personaggi di maggior rilievo nella world music dell’ultimo decennio, Mercedes Peon. La cantante, produttrice e gaitera nata a Oza dos Ríos, già al fianco di Carlos Núñez e Mano Negra, presenta in Veneto (unica data italiana) il suo live solo che fonde tradizione e contemporaneità: lavora con loop e sampler in modo molto naturale, creando un sound estremamente personale tra musica etnica, elettronica e pop-rock.

Classe 1967, Mercedes Peón è un’artista originale, brillante e indipendente. La sua musica si nutre di ritmi ancestrali: parte dalle radici della tradizione della sua terra per elaborare moderne connessioni sonore con la fusione di elementi contemporanei come il rock e il reggae, facendo della propria voce il centro che sostiene il tutto. Con quattro lavori discografici all’attivo – “Isué” (2000), “Ajrù” (2003), “Sihà” (2007) e “Sòs” (2010) – ha valicato i confini dei vari generi musicali, fondendo alla perfezione tradizione e innovazione.

Opening act della serata, il duo Quintana che presenta in anteprima i brani del nuovo album “I canti dell’altalena”. Dal vivo, Ghannudi e Fantin proporranno un concerto dedicato al Mediterraneo, a quelle melodie che si sono tramandate oralmente, evolvendosi e modificandosi, con un repertorio incentrato principalmente sulla musica sefardita, che accompagna lo spettatore attraverso luoghi lontani e affascinanti.

Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, il “Vo’ on the Folks” proseguirà il 4 marzo con l’esibizione della cubana Yaite Ramos – in arte La Dame Blanche – e il 18 marzo con il concerto delle irlandesi The Friel Sisters.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 – Brendola (VI) – tel. e fax 0444 401132

www.saladellacomunita.com – info@saladellacomunita.com

Prenotazioni con pagamento on-line o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: Biglietto intero 14€.

Prenotazioni senza pagamento on-line e pagamento in Sala: Biglietto intero 15€.

Pubblicata il 15/02/2017