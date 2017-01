Max Fuschetto Group al Music Art

Venerdì 27 gennaio di scena al Music Art di Mergellina il Max Fuschetto Group, un ensemble che coniuga le sonorità del jazz con la modernità della musica elettronica e che proporrà sia brani originali, che noti standard della tradizione internazionale.

Capitanati da Fuschetto, oboista, sassofonista, compositore e performer di musica elettronica, sul palco si esibiranno Pasquale Capobianco alla chitarra elettrica, Valerio Mola al contrabbasso, Pasquale Rummo alla batteria; a loro si unirà lo special guest Enzo Oliva al pianoforte.

Max Fuschetto si è diplomato in oboe presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento; dapprima si dedica all’esecuzione di un repertorio classico e contemporaneo, diventando parte integrante di alcune orchestre come quella Internazionale di Lanciano, quella della Nuova Scarlatti e la Piccola Orchestra dell’Emilia Romagna. Si fa strada anche come compositore, lavorando in ambito teatrale, senza tralasciare l’esplorazione dei vari linguaggi musicali, che vanno dalla musica colta alla popular music, fino alla musica africana subsahariana e i gamelan balinesi. Si esibisce in contesti prestigiosi come il Ravello Festival e il Forum Internazionale dell Culture. Collabora anche con la televisione e la radio, mentre continuano le sue presenze sulla scena internazionale, tutte in ambito di contesti culturali di grandissimo spessore.

Il chitarrista elettrico Pasquale Capobianco, nativo di Melfi (PZ) è anche compositore, arrangiatore ed insegnante. Milita, dal 2011, nella nuova formazione della storica band di progressive rock italiano degli Osanna. Inizia a suonare la chitarra da autodidatta, dopo esser stato conquistato dalla musica di Jeff Buckley, dei Led Zeppelin, dei Pink Floyd e di Jimi Hendrix. All’età di 19 anni si trasferisce a Napoli ed inizia a studiare la musica classica, avvicinandosi anche al mondo delle sonorità elterroniche e delle colonne sonore per il cinema. Milita in diversi gruppi musicali, compone brani per cortometraggi e documentari del regista Antonio Longo e suona in diversi contesti teatrali italiani. Insieme agli Osanna, suona con Pino Daniele nel tour Napul’è – Tutta n’ata storia degli anni 2013- 2014.

Il contrabbassista Valerio Mola, oltre a militare dal 2015 nel Max Fuschetto Group, è parte integrante del MEV, Trio composto da lui e da Michele Zannini ed Emilio Petringa. La sua formazione musicale è di tipo classico e fornisce ai progetti in cui milita il giusto mezzo di raccordo tra lo sperimentalismo e la classicità musicale.

Completa l’ensemble il batterista Pasquale Rummo, napoletano, laureato in batteria jazz presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Special Guest della serata il pianista Enzo Oliva, nativo di Campobasso, che ha cominciato all’età di 9 anni a suonare il pianoforte. Conquistati alcuni prestigiosi premi prendendo parte a concorsi pianistici, si iscrive al Conservatorio Perosi di Campobasso, dove si diploma all’età di diciassette anni. In seguito consegue la Laurea Specialistica in Discipline Musicali con indirizzo pianoforte con il massimo dei voti, nonchè il Diploma Accademico per l’abilitazione all’insegnamento dello strumento nelle scuole. Arricchisce ulteriormente la sua formazione frequentando, sempre al Conservatorio Perosi, un corso di composizione sotto la guida di Pietro Niro. Durante la sua carriera, si è aggiudicato diversi premi, sia in veste solistica che collaborando con altri musicisti; si è esibito con prestigiose orchestre, tenendo concerti sia in Italia, che all’estero. Sempre in progress a livello di formazione musicale, continua a seguire corsi, che lo specializzano sempre più verso l’approccio con la musica d’ispirazione cameristica.

Il Presidente Ennio Forte , il direttore artistico Giuseppe Reale e sua moglie Hermina, insieme ai membri del direttivo, come Giuseppe De Lollis ci aspettano per un’altra serata di ottima musica.

Donatella delle Cese