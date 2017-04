Maresa Galli quartet allo ZTL Zurzolo Teatro Live

Il 14/04/2017 a Napoli

Maresa Galli Quartet il 14 aprile allo ZTL – Zurzolo Teatro Live (Via Giuseppe Piazzi 59, Napoli) per proporre l’album ‘All of me’.

Undici standard jazz con arrangiamenti di Bruno Persico e un inedito Snow co-firmato dalla interprete con Persico.

Il quartet è composto da: Maresa Galli, voce; Bruno Persico, piano; Luca Signorini, violoncello; Peppe La Pusata, batteria.

Un album che si ascolta tutto d’un fiato, che coccola l’ascoltatore con l’elegante sound dove si evince l’interplay tra i componenti del quartetto, dovuto agli anni di concerti, di suoni che li hanno visti protagonisti sul palco di svariati club jazz e manifestazioni.

Pubblicata il 05/04/2017