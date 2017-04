MARANUDA con il nuovo ep Zero live al Carmen Town

Il 20/04/2017 a Brescia

Giovedi’ 20 aprile 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

MARANUDA

con il nuovo ep Zero

Opening act

SEA FAINT

Carmen Town presenta i MARANUDA duo electro pop bresciano in tour per promuovere il loro primo EP “ZERO” pubblicato a fine 2016 da FIL1933.

Cinque brani caratterizzati dall’alternanza di sonorità morbide ed elettroniche incalzanti, che accompagnano grooves accattivanti contestualizzati da un cantautorato italiano.

I Maranuda nati nel 2010 consolidato la line up sono Simone Pedrini (chitarra, voce, programming) e Max Berardi (batteria, elettronica, voce).

https://www.facebook.com/MaranudaBand

Apre il live SEA FAINT progetto solista di Stefania Boresi presenta “Bodies” uscito nel febbraio 2017 singolo che anticipa il nuovo EP previsto questa estate sotto la supervisione di Pierluigi Ballarin. Chitarre Brit-rock testi in inglese, tastiere vintage si amalgamano creando un ambiente contemporaneo personale.

ingresso libero

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town. HYPERLINK “https://www.facebook.com/carmen.town.7/”7 HYPERLINK “https://www.facebook.com/carmen.town.7/”/

Pubblicata il 19/04/2017