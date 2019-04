Luigi Tessarollo Acoustic Trio feat. Cesare Mecca & Aldo Zunino

Il 27/04/2019 a Torino

Luigi Tessarollo guitar

Cesare Mecca trumpet

Aldo Zunino double bass

Nuova formazione per Luigi Tessarollo in occasione del Torino Jazz Festival 2019.

Il trio schiera il noto chitarrista jazz Tessarollo (musicista che vanta una trentennale attività artistica e numerose pubblicazioni discografiche con Dado Moroni ,George Garzone, Stefano Bollani. E’docente di Chitarra Jazz al Conservatorio di Milano), il ventiduenne trombettista Cesare Mecca (già diplomato in tromba classica, vincitore di concorsi e awards tra cui la borsa di studio alle clinics di Umbria Jazz e selezionato per l’apertura di Umbria jazz Winter nel 2016) e Aldo Zunino al Contrabbasso (E’considerato all’unanimità, tra critici colleghi e pubblico, tra i massimi specialisti del proprio strumento oggi attivi sulle scene internazionali)

Per il concerto del 27 Aprile Tessarollo sceglierà un repertorio di seducenti standards per un pubblico sia profano che competente.

Pubblicata il 17/04/2019