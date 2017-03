Lucina Lanzara in concerto da “O chi o a cà toa”. Ospite Max Manfredi

Il 31/03/2017 a Fezzano

Venerdì 31 marzo nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione €30,00 o Menu alla carta). La protagonista di questo nuovo appuntamento arriva direttamente da Palermo, il suo nome Lucina Lanzara, che presenta brani dal suo disco da cantautrice “De Mare” edito RAI. Con la cantautrice, sul palco, Riccardo Angileri chitarrista e Marica Pellegrini percussioni. Ospite speciale Max Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro, con sei dischi all’attivo, quattro libri e vincitore di numerosissimi premi e targhe (fra cui una targa Tenco per il miglior disco dell’anno, “Luna persa”, nel 2008) ma più che tutto questo, a presentarlo sono le sue canzoni e l’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale.

Lucina Lanzara, arriva da Palermo, cantautrice, sperimentatrice vocale, cerca il Suono, il Pubblico e le Emozioni. Ha pubblicato per RAI e Sonzogno. Ha creato le Voci Vicine, una realtà corale estemporanea che vive di città in città, sempre con nuova gente. Scrive per il cinema ed il teatro. La sua musica è trasmessa da Radio international. Radio Uno Rai la descrive come “una voce dalle rare capacità poetiche ed interpretative”.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Nel corso della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

Pubblicata il 28/03/2017