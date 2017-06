LIBERIDI FESTIVAL a Castello S.Rocco

Dal 21/07/2017 al 23/07/2017 a Provaglio D'Iseo

ASSOCIAZIONE LIBERIDI’

con il patrocinio del comune di Provaglio d’Iseo

presenta

LIBERIDI FESTIVAL

21/22/23 LUGLIO 2017

presso

Castello S.Rocco

Pian delle Viti

Provaglio D’Iseo

Il festival Liberidì nasce nel 2015 con l’intenzione di promuovere musica originale, questo è il terzo anno del festival organizzato nel comune di Provaglio d’Iseo.

VENERDI 21 LUGLIO 2017

INDIPENDENT DAY

con

DI NOI STESSI e ALTRI MONDI

Di noi stessi nasce su un treno, cresce davanti a una birra e ha bisogno di tanto tempo, tante cene, tanto vino e tante parole per venire allo scoperto. Registrano un Ep tutto in presa diretta, senza avere bene in mente come si faccia o che cosa sia. Una chitarra, una batteria, delle parole, i suoni di un organo, il battito di un cuore, annegare nel riverbero.Per suonare le parole e parlare con la musica.Di noi stessi e altri mondi sono Marco, Mattia, Thomas e Francesco.

MALKOVIC

I Malkovic sono una band alternative rock italiana.Si formano a Milano nel 2014 ad opera di Giovanni Pedersini (voce, chitarra) e Elia Pastori (batteria, elettronica) e trovano la loro formazione definitiva con l’entrata di Fabio Copeta al basso. Nel Marzo 2016 entrano in studio per registrare il loro primo EP omonimo che vedrà la sua uscita a Novembre 2016.

ENDRIGO

Gli Endrigo sono quattro amici da sempre che nascono in un posto che si chiama assurdamente Villaggio Sereno, quasi a Brescia ma non abbastanza, rubano un nome già pronto e cominciano a suonare rock’n’roll. Discograficamente attivi dal 2012 con due EP, “Spara” e “Buona Tempesta”.Sul finire del 2016 si sono chiusi nella Casa Vacanze Macchione, adibita a studio di registrazione, per registrare il primo vero album, prodotto da Andrea Marmorini (Woodworm, La Quiete) e Jacopo Gigliotti (Fast Animals and slow kids). “Ossa rotte, occhi rossi” uscirà il 17 marzo 2017 per IndieBox Music (distr. digitale Artist First – distr. fisica Self) e sarà anticipato il 17 febbraio dal videoclip e dalla release digitale del brano di apertura “Straight outta Villaggio Sereno (BS)”.

e a seguire LUCA FERRARI (VERDENA) DJ SET

SABATO 22 LUGLIO 2017

I LOVE REGGAE

con

JAKALA

La Jakala Reggae Band nasce a Brescia nel Settembre 2012 da un’idea di Andrea Paderno (batteria) e Michele Pellegrini (basso).Poco alla volta sono venuti ad aggiungersi gli altri componenti della band, raggiungendo in breve tempo una formazione completa. La band è caratterizzata da un binomio di voci soliste, accompagnate da un sound giovane volenteroso di apprendere insegnamenti dalle radici della musica già affermata, ma anche attento a non cadere in banali sonorità già ascoltate.

REBEL ROOTZ

La band, nata a Trento nel 2010, si fonda sul reggae e sull’incontro delle personalità dei suoi componenti: Massimo Fontanari (voce e chitarra), Carlo Villotti (chitarra e cori), Francesco Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere), Michele Tasin (tastiere e cori) e Loris Dallago (batteria). Il loro primo singolo, nel 2011, è Tu sei musica, seguito dall’album Radice ribelle e dal video della canzone Fragile. Nel 2014 hanno inciso il nuovo disco, Sotterraneo.

DOMENICA 23 LUGLIO 2017

LUCIO CORSI

Lucio Corsi è un cantautore maremmano di 22 anni, di Val Di Campo di Vetulonia, provincia di Grosseto. Nelle sue canzoni (il suo esordio è di un paio di anni fa circa) per Picicca Dischi, Lucio ha spesso raccontato la Maremma e i suoi abitanti, intesi come gli animali che la popolano. Oggi ha deciso di scrivere un vero e proprio “Bestiario Musicale”, prendendo spunto dai tradizionali Bestiari Illustrati di cui tutti abbiamo memoria. Ha scelto quindi 8 animali tipici della zona, annotandosi anche la mitologia che si portano dietro, e ha scritto una canzone per ognuno di loro. Lucio Corsi è un cantautore toscano proveniente da Val di Campo di Vetulonia. Nel 2012 sconfigge la Matematica e dopo varie esperienze con gruppi della zona incomincia a comporre canzoni proprie influenzato dai cantautori italiani e dal glam rock di David Bowie e Lou Reed. Un giorno a Firenze riesce ad abbracciare Iggy Pop e dopo esser tornato soddisfatto a casa ed aver esplorato bene le tombe etrusche della sua zona si trasferisce a Milano. Nella città tentacolare, con una buona dose di cocomeri, dinosauri, farfalle e sigarette per la testa decide di intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano. Il 13 gennaio 2015 è uscito il suo disco d’esordio “Altalena Boy / Vetulonia Dakar”, prodotto da Federico Dragogna e pubblicato da Picicca Dischi.

Tutte le sere Live Painting con Danilo Diprizio, Sabato sera postazione fissa con Telescopio per guardare le stelle, Domenica h.15.00 Torneo semilampo di scacchi iscrizioni al 3282767388.

Area Ristori con Birra, panini e menu’ Fiorentina By Osteria Pian delle viti.

Bus Navetta dal parcheggio in via sebina provaglio

Inizio concerti ore 20.30

Dalle 15.00

Ingresso libero

Pubblicata il 05/06/2017