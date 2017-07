Lemon Jazz a Sorrento

Dal 05/07/2017 al 09/07/2017 a Sorrento

Sorrento, la città del limone, si prepara alla nuova edizione del LEMON JAZZ FESTIVAL, kermesse musicale ispirata al tesoro giallo della Penisola Sorrentina e ambientata in uno dei giardini più caratteristici, Villa Fiorentino. Dal 5 al 9 luglio prossimi avranno luogo, in questa particolare cornice, concerti di artisti internazionali.

Il Lemon Jazz Festival è organizzato dal Comune di Sorrento nell’ambito della rassegna “Sorrento Incontra” con la direzione artistica di Mario Mormone.

Daranno il via alla cinque giorni gli AVION TRAVEL, già vincitori di Sanremo 2000; un gruppo consolidato che ha collezionato successi, premi e collaborazioni prestigiose. Peppe Servillo, voce e leader, riesce a caratterizzare le proprie interpretazioni grazie ad una forte espressività ed uno stile unico.

Giovedì 6 luglio il festival si arricchisce con un doppio set. Sarà la volta di una nuova rivelazione del circuito jazz italiano, il metese CLAUDIO JR DE ROSA, e successivamente del trio del cubano ALFREDO RODRIGUEZ. Claudio Jr De Rosa ha coltivato già giovanissimo la passione per la musica esibendosi in importanti jazz club e festival in Italia. A soli 25 anni ha già ottenuto una serie di prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il suo nuovo lavoro discografico è prodotto dalla Incipit Records/Egea in collaborazione con Lemon Jazz.

A seguire Alfredo Rodriguez Trio. Il talentuoso pianista ha abbandonato Cuba per suonare con Quincy Jones (attualmente suo produttore). Oggi rappresenta il nuovo jazz latino. Il portamento e i modi di un gentiluomo d’altri tempi, due mani che danzano sulla tastiera del pianoforte con passione, danno vita ad un arcobaleno di emozioni.

Venerdì 7 luglio l’appuntamento è con JAMES TAYLOR QUARTET. La formazione ispiratrice del termine musicale acid jazz (in perfetta sintonia con Lemon Jazz) e capitanata dall’hammondista James Taylor, unisce all’interpretazione jazzistica un tocco di funk britannico. Proprio dalla rivisitazione sonora dell’organo hammond sono nati i più grandi successi del gruppo e le innumerevoli collaborazioni anche in campo cinematografico.

Doppio set per Sabato 8 luglio: LIVIO MINAFRA e JAVIER GIROTTO & AIRES TANGO. Vincitore del Top Jazz 2011, Livio Minafra ha sempre sorpreso per il suo approccio fresco e innovativo. Javier Girotto & Aires Tango nasce nel ’94 da un’idea del sassofonista e compositore argentino Girotto. Ispirandosi alle proprie radici musicali, e fondendole con le modalità espressive del jazz, il gruppo sviluppa una sonorità originale con esplicito riferimento ai grandi classici del tango.

La prima edizione del Lemon Jazz festival si chiuderà Domenica 9 luglio con un progetto speciale. Un incontro esplosivo tra due giganti del jazz internazionale; una leggenda della chitarra come STANLEY JORDAN incontra il mito indiscutibile della batteria BILLY COBHAM. I due artisti americani saranno affiancati dal virtuoso bassista cileno CHRISTIAN GALVEZ.

Pubblicata il 01/07/2017