Il 04/12/2017 a Milano

PASIÓN DE BUENA VISTA

Le leggende della musica cubana in un evento unico

Oltre 600.000 spettatori in più di 35 Paesi, lo show torna in Europa con due sole date in Italia

MILANO Teatro della Luna lunedì 4 dicembre

Le leggende della musica cubana in un evento unico, per due sole date in Italia. Da Padova, lo show arriva a Milano al Teatro della Luna lunedì 4 dicembre, con ritmi calienti e danze delicate, bellezze esotiche e melodie indimenticabili in un autentico viaggio nelle notti cubane.

Uno spettacolo che è una vera e propria esperienza di gioia e di vita nella Cuba più vera, tra Rumba, Mambo, Cha Cha Cha e Salsa.

Il palcoscenico si anima con le straordinarie voci di Felicita-Ethel Frias-Pernia (la “Morena del Son”, insignita da oltre 20 premi nella sua carriera e considerata da Omara Portuondo sua erede della musica cubana nel mondo), Alfredo Montero-Mojena (che ha avuto l’onore di esibirsi con assiduità insieme a Ibrahim Ferrer) e Jose Guillermo Puebla Brizuela (sul palcoscenico al Festival di Cuba con Compay Segundo).

L’eccezionale Buena Vista Band diretta da Ramon Puebla, più di 150 coloratissimi costumi e il talento della formazione El Grupo de Bailar, direttamente dagli show de L’Avana con le coreografie di Jose Luis Rodriguez-Pena, accompagneranno gli spettatori in una serata appassionante.

Pubblicata il 17/11/2017