Le irlandesi The Friel Sisters chiudono la XXII edizione del Vo’ on the Folks

Vo’on the Folks – XXII edizione

presenta

The Friel Sisters

Sabato 18 marzo 2017, ore 21

Sala della Comunità di Brendola (Vicenza)

UNICA DATA ITALIANA

Sabato 18 marzo in concerto alla XXII edizione del Vo’ on the Folks, alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza), The Friel Sisters. Come consuetudine, il festival diretto da Paolo Sgevano dedica la serata conclusiva alle sonorità celtiche e all’Irish music in occasione del St. Patrick’s Day Protagoniste dell’atto conclusivo del Vo’ on the Folks 2017 tre sorelle irlandesi, nate a Glasgow (Scozia), con le radici ben salde nella tradizione musicale della propria famiglia, originaria del Donegal Gaeltacht (Derrynamansher).

Reduci dal successo alla XXVI edizione del “Chris Langan Traditional Irish Music Weekend” di Toronto (2-8 marzo), The Friel Sisters arrivano in Veneto per il loro unico concerto italiano, prima di esibirsi in Irlanda e Scozia. Oltre ai brani del loro debut album omonimo del 2013, dal vivo presenteranno in anteprima alcune nuove composizioni tratte del secondo lavoro discografico attualmente in lavorazione.

Sul palco alterneranno virtuosismi al violino, flauto e uilleann pipes con brani cantati all’unisono tratti dal repertorio tipico delle folk song dell’isola del trifoglio. Il trio, infatti, è specializzato in musiche e canzoni Irish (jigs, reels, slow airs, marches) dove si alternano melodiche ballad a brani dal ritmo travolgente. A dispetto delle giovane età, Anna, Sheila e Clare Friel vantano già dei tour in giro per l’Europa con artisti del calibro di Altan, The Chieftains, Lúnasa. Nel 2015 sono state invitate all’EXPO di Milano, esibendosi per diverse settimane all’interno del Padiglione Irlandese.

Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, il “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni musicali da conservare e tramandare.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 – Brendola (VI) – tel. e fax 0444 401132

www.saladellacomunita.com – info@saladellacomunita.com

Prenotazioni con pagamento on-line o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: Biglietto intero 14€.

Prenotazioni senza pagamento on-line e pagamento in Sala: Biglietto intero 15€.