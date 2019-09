Il 25/09/2019 a Milano

Mercoledì 25 Settembre Pippo Pollina torna in Italia, alla Casa della Memoria di Milano (Via Federico Confalonieri 14, ore 18.00), per un appuntamento dedicato alla memoria e all’impegno civile. L’evento, dal titolo emblematico de Le Cento Chimere di Pippo Pollina, è promosso da ANPI e Libera: con il supporto dell’amico – oltre che storico paladino della legalità - Nando Dalla Chiesa, che presenterà l’evento, e della voce narrante dell’attore teatrale Gianluca Stetur. Saranno ospiti della serata anche Giorgio Maimone (tra l’altro fondatore delle Brigate Lolli) e Roberto Cenati (Presidente ANPI provinciale Milano e membro del comitato scientifico della Casa della Memoria). Con loro Pippo ripercorrerà assieme al pubblico le pagine salienti della sua autobiografia Cento chimere (pubblicata da Lastaria Edizioni alla fine del 2018) per raccontare, con l’ausilio dei video legati a momenti e canzoni simbolo della sua carriera, lo stretto rapporto fra musica, arte e impegno civile. Cifra distintiva del lavoro di Pollina, da anni impegnato sui grandi temi della mafia, della pace e della giustizia.

L’evento anticipa il concerto milanese, sul palco nel capoluogo lombardo il prossimo 20 Novembre, presso il prestigioso Auditorium San Fedele.

Il tour italiano di Pippo Pollina toccherà anche altre importanti tappe: il 19 Novembre al Teatro Vittoria di Torino, il 21 Novembre al Teatro Comunale di Porto San Giorgio (FM), il 22 Novembre al Nuovo Auditorium di Scandicci (FI), il 23 Novembre al Teatro Stimate di Verona.

Pippo Pollina

Rappresenta il simbolo perfetto del cantautore di madrelingua italiana impegnato per l’Europa e per la sua cultura. Il suo straordinario percorso artistico si è sviluppato attraverso gran parte del territorio europeo : 23 album pubblicati, più di 3000 concerti tenuti negli ultimi 30 anni.

A partire dalla creazione nel 1979 nella sua città natale, Palermo, del noto gruppo folk-world Agricantus e da un lungo viaggio iniziatico, a metà degli anni ‘80, in tantissime città e capitali europea, cantando e suonando nelle vie e nelle piazze. Per continuare con l’incontro a Lucerna in Svizzera con il cantautore Linard Bardill, che ha aperto la strada ai teatri e alle sale di registrazione, alle prime tournées e al primo album, ancora in vinile. I 30 anni successivi sono uno straordinario ed ininterrotto viaggio musicale e di impegno civile attraverso il Vecchio Continente, spesso insieme a celebri artisti, come il tedesco Konstantin Wecker, il francese Georges Moustaki, l’italiano Franco Battiato, i cileni Inti-Illimani ….. raccontando in musica vicende e personaggi che sono parte indelebile della storia italiana, europea, del mondo intero.

Pubblicata il 18/09/2019