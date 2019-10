Il 11/10/2019 a Pozzuoli

LARRY FRANCO QUARTET E LA MAGIA DELLO SWING AL KIND OF BLUE

Venerdì 11 ottobre, ore 21.30

Prosegue la programmazione musicale del nuovissimo locale “Kind of Blue” che venerdì 11 ottobre, ore 21.30, regala agli appassionati di musica una serata in compagnia del Larry Franco Quartet. Performance dalla forte carica emozionale intitolata “Si dice Swing” che vedrà sul palco la fascinosa e portentosa voce di Dee Dee Joy, Attilio Troiano (clarinetto, sax, trombone) e Ilario De Marinis (contrabbasso). Larry Franco al pianoforte intonerà, insieme al suo ensemble, brani di un repertorio legato allo swing e al jazz di caratura Internazionale, rifacendosi ai grandi duetti come quello tra Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Natalie Cole e NatKing Cole, Frank Sinatra e Liza Minnelli. Brani come “Our Love Is Here To Stay”, “Unforgettable”, “Non Dimenticar”, “L.O.V.E.”, “Cabaret”, “I Can’t Give You AnythingBut Love”, “Mille Lire al Mese”, “Silenzioso Slow” “Amore Baciami”, “Quel Motivetto” saranno solo l’assaggio di un concerto che rievocherà in chiave moderna, e del tutto personale, canzoni senza tempo veri pilasti della musica internazionale.

Kind Of Blue, Via Antiniana 2, Pozzuoli

Posto unico a sedere €. 12,00+ prev.

Biglietti in vendita presso le prevendite abituali oppure on line su www.go2.it

Info e prenotazioni whatsapp al n° 371.3531969

Pubblicata il 09/10/2019