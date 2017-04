L’ape e la cena con Yolomitas al Bar La Torre

Il 22/04/2017 a Brescia

Sabato 22 Aprile 2017

Bar La torre

via San Faustino, 97

Brescia

presenta

L’ape e la cena

con

Yolomitas

Yolomitas è un progetto nato ufficialmente nel gennaio 2014, frutto della creatività del chitarrista Michele Frosio e del batterista Davide Miglietti, amici nella vita e nella musica, che da anni condividono palco e sala prove. Decidono di tradurre il loro feeling musicale e le idee generate negli ultimi anni in qualcosa di originale, un duo acustico che propone cover rivisitate attingendo da qualunque genere (o quasi), e brani inediti in continua produzione. Il carattere del loro progetto è ben chiaro: You Only Live Once, Make It TASty..

dalle 20.00

ingresso libero

Possibilità di cena

infoline 3383417165

Pubblicata il 19/04/2017