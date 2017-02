L’ape e la cena con THE CROWSROADS live @ Bar la torre

Il 11/02/2017 a Brescia

Sabato 11 febbraio 2017

Bar La torre

via San Faustino, 97

Brescia

presenta

L’ape e la cena

con

THE CROWSROADS live

THE CROWSROADS sono un duo folk/blues italiano dal sound essenziale, ruvido e coinvolgente, formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce). Il loro repertorio è costituito, oltre che da brani originali, anche da un grande numero di reinterpretazioni di canzoni di artisti americani e inglesi, prevalentemente di genere folk, blues e affini (nella selezione, cantautori come Bruce Springsteen, Tom Waits, Jimi Hendrix e band come The Band, Blues Traveler, CSN&Y).

Per metà bresciani e per metà salentini, nascono a distanza di quattro anni l’uno dall’altro, masticano dischi, si avvicinano da autodidatti ai rispettivi strumenti, strimpellano per qualche tempo sul divano di casa. Decidono poi di prendere lezioni di canto dalla cantante Brunella Mazzola, che a Brescia dirige un coro gospel, il Joyful Gospel Choir, ed è l’apertura dei concerti del coro la loro prima, imprescindibile esperienza live (qualche anno dopo, nell’album live pubblicato dai Joyful nel 2012 compariranno anche due brani suonati e cantati con i Crowsroads, “Hallelujah” di Leonard Cohen e “You’re Not Alone” di Mavis Staples). Mentre le occasioni per suonare dal vivo iniziano a presentarsi sempre più spesso, nel 2010 i F.lli Corvaglia si accorgono di non avere ancora un nome, un nome vero… Scelgono THE CROWSROADS, che suona un po’ come CROSSROADS, l’incrocio dove i bluesmen vendevano l’anima al diavolo, ma anche come CROW, il corvo del loro cognome. Intanto il cerchio degli ascolti si allarga, e nascono i primi brani scritti di loro pugno. Sono canzoni dolci e un po’ malinconiche, che abusano della parola “pioggia” e raccontano di strade e lampioni, e alcune non sono male. Antonio Giovanni Lancini, amico di sempre, chitarrista e cantautore, ci vede qualcosa e decide di produrle: nel 2012 nasce “Some Sky Inside My Pocket”, il primo EP, formato da quattro di queste, pubblicato dall’etichetta Lanciomusic, fondata da Antonio.

Pochi mesi dopo, il 14 aprile 2013, portano questi e altri brani da loro composti sul palco del PalaBrescia come concorrenti di “Deskomusic”, concorso per band degli istituti superiori bresciani, e vincono il primo premio della giuria e il premio del pubblico. Nel 2014 al festival A.M.A. – ArtMusicAround di Chiari (BS), vetrina per artisti e musicisti, ottengono la menzione di Andrea Croxatto per la categoria Musica.

Nel 2015 esce il singolo “Athens” (prodotto da Antonio Giovanni Lancini e da Paolo Salvarani, unitosi al progetto), elegia per Atene e la sua fortuna alterna, scritta all’indomani di un viaggio in Grecia; di “Athens” esce anche un videoclip, diretto dal regista bresciano Enrico Fappani, e il brano è poco dopo incluso anche in una compilation distribuita da Sony Music, “Eataly Live Project”.

Nel frattempo hanno scritto e suonato le colonne sonore strumentali di due cortometraggi dal contenuto sociale: “Polvere” (2014), sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia del ’74, prodotto dall’Istituto Comprensivo di Calcinato (BS), e “Selfie” (2015) – in cui compare anche una versione alternativa di “Athens” – video di sensibilizzazione contro le distrazioni al volante, prodotto da una rete di scuole del Basso Garda, adottato dalla Polstrada per le campagne di prevenzione e presentato anche al Giffoni Film Festival. Inoltre “Tonight (Lucy)”, dal primo EP, viene scelta dall’associazione veronese Memoria Immagine come brano di chiusura di “Noi, cittadini del mondo” (2015), suo documentario sull’immigrazione nella città di Verona.

Nel settembre del 2015 The Crowsroads compaiono fugacemente sul palco di X Factor Italia 2015, superando le Audition televisive e uscendo dalla competizione al Bootcamp. Più o meno nello stesso periodo, “Pirate Flag”, brano dalle sonorità roots-rock scritto insieme a Riccardo Rossini e Antonio Giovanni Lancini, compare nella colonna sonora della pellicola “Rosso Mille Miglia” di Claudio Uberti, dedicato alla celeberrima corsa automobilistica. All’inizio del 2016 nella compilation “65 Sanremo”, prodotta da Azzurra Music, che raccoglie tutti i brani vincitori della storia di Sanremo nelle reinterpretazioni di artisti emergenti, è inclusa un’insolita versione in salsa Crowsroads del capolavoro degli Avion Travel “Sentimento”.

Presto iniziano le registrazioni del nuovo album, che vede la luce il 27 maggio 2016: si chiama “Reels”, e contiene tre brani originali (“Athens” e “Pirate Flag”, non ancora comparse su disco, e l’inedita “Janis”) e una selezione delle cover (folk, blues e non solo) che i due hanno meglio macinato nella loro attività live, fattasi sempre più intensa. Il tutto è prodotto da Antonio Giovanni Lancini (che suona anche il cajon e le percussioni) e Paolo Salvarani, e registrato nell’home studio di Lancio da Nicola Ragni (che suona anche il basso e l’organo), quasi tutto in presa diretta ed evitando correzioni e sovraincisioni, per conservare al meglio la semplicità e l’energia del live. Il disco è distribuito anche dal “Giornale di Brescia” nei mesi estivi del 2016. In “Janis”, che omaggia Janis Joplin riallacciandosi alla sua “Me and Bobby McGee”, compaiono anche Boris Savoldelli, jazz singer e vocal performer, e il contrabbassista Giulio Corini.

Il 22 settembre 2016, al CPM di Milano, accompagnati sul palco da Antonio Giovanni Lancini alle percussioni e dall’amico Michele “Poncio” Belleri al basso, vincono il concorso nazionale dedicato alla musica originale “L’Artista che non c’era”, indetto dalla rivista musicale “L’Isola che non c’era”, conquistando il primo posto e il premio speciale MuoviLaMusica, davanti a una giuria di nomi di rilievo della scena musicale italiana. Il 4 ottobre esce il videoclip di “Janis”, sempre con la regia di Fappani.

Tra le loro più recenti apparizioni live figurano un concerto semi-elettrico per l’importante rassegna “Chiostro in musica”, organizzata dal CTB – Centro Teatrale Bresciano (giugno 2016), la partecipazione all’edizione 2016 del Buscadero Day (luglio 2016), l’apertura al Teatro LeMuse di Flero (BS) della prima data del tour italiano della cantautrice gallese Judith Owen (21 ottobre 2016) e l’apertura del concerto del chitarrista Stef Burns alla Latteria Molloy di Brescia (13 dicembre 2016).

dalle 20.00

ingresso libero

Possibilità di cena

infoline 3383417165

Pubblicata il 08/02/2017