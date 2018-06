L’amore in tempo di guerra cantato da Graziella Antonucci

Il 12/06/2018 a Roma

Martedì 12 giugno alle ore 21,00 presso il Teatro Flavio (Via G.M. Crescembini, 19) Graziella Antonucci (voce) e Marco Quintiliani alla chitarra, canteranno e suoneranno L’amore in tempo di guerra. I canti di questo Concerto riguardano due aspetti importanti della vita umana, che in ogni epoca a volte si intrecciano inevitabilmente: l’Amore e la Guerra, ricordando l’infelice stato d’animo non solo dei soldati lontani dai loro affetti più cari, ma anche quello delle mogli, delle fidanzate, delle madri coinvolte nella tragedia delle guerre.

La raccolta nasce da un’ accurata ricerca svolta da Graziella Antonucci, che col suo lavoro intende contribuire alla diffusione dei canti tradizionali italiani, un genere poco conosciuto, ma che costituisce un importante patrimonio da non perdere, dove poter ritrovare le nostre radici. Cerca inoltre di valorizzare la suggestione di antichi testi, che fanno rivivere a chi ascolta i sentimenti della gente vissuta in epoche passate.

