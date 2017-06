La pianista classica Elisa Tomellini in concerto a Punta Helbronner – Monte Bianco

Il 29/06/2017 a Aosta

Skyway Monte Bianco, la funivia che regala un’ascesa sensazionale da Courmayeur fino al punto più vicino alla cima del Tetto d’Europa, il 29 giugno alle ore 11.00 si trasforma nel palcoscenico d’eccezione di uno speciale concerto.

Presso la stazione di Punta Helbronner, infatti, la celebre pianista Elisa Tomellini si esibirà al pianoforte per offrire uno spettacolo unico e per regalare la magia della musica al cospetto del Gigante d’Europa. In una location davvero spettacolare, la pianista darà così vita ad uno straordinario ed emozionante momento eseguendo il suo repertorio al pianoforte a mezza coda Piatino, la cui melodia da mesi risuona all’interno della funivia e allieta i visitatori in attesa di raggiungere la cima del Monte Bianco. Il concerto rappresenta un appuntamento esclusivo che permette di vivere in modo nuovo la musica e rendere ancora più sensazionale l’esperienza di Skyway Monte Bianco.

Innamorata della montagna ed esperta alpinista, Elisa è un’artista particolare che ha saputo innovare il mondo della musica classica, portandola in luoghi non convenzionali: la sua è una musica suonata in mezzo alla natura e dinnanzi a panorami mozzafiato, lontana dalle sale da concerto e dai teatri. Lo speciale appuntamento del 29 giugno presso Skyway Monte Bianco sarà anche l’occasione per presentare il prossimo concerto di Elisa che si terrà sul ghiacciaio del Colle Gnifetti sul massiccio del Monte Rosa.

Il concerto della giovane pianista è solo uno degli ultimi appuntamenti curiosi ed emozionanti che animano la Funivia, che nei mesi scorsi è stata la scenografia di un altro evento musicale: dieci studenti dell’Istituto Musicale Pareggiato di Aosta si sono alternati con maestria ed eleganza in una straordinaria esibizione musicale che ha riempito gli spazi di Skyway Monte Bianco.

Il costo del biglietto di andata e ritorno Courmayeur – Punta Helbronner per assistere al concerto è di 48 euro. In caso di maltempo Elisa Tomellini si esibirà presso la stazione del Pavillon du Mont Fréty.

