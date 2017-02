La Dame Blanche, unica data in Italia alla XXII edizione del Vo’ on the Folks

Il 04/03/2017 a Brendola

Vo’on the Folks - XXII edizione

presenta

La Dame Blanche

Sabato 4 marzo 2017, ore 21

Sala della Comunità di Brendola (Vicenza)

UNICA DATA ITALIANA

Nu cubia, hip hop, latin beats, musica reggae e sonorità caraibiche in scena sabato 4 marzo a Brendola (Vicenza) per la terza serata del Vo’ on the Folks 2017. Protagonista assoluta è La Dame Blanche, al secolo Yaite Ramos, cantante, percussionista e flautista cubana, figlia del grande Jesus Aguaje Ramos, direttore della leggendaria orchestra Buena Vista Social Club.

L’artista originaria dell’isola caraibica, ma residente a Parigi, è nata con la musica nel sangue: fin da piccola ha incontrato grazie al padre la crema dei musicisti latinoamericani, partecipando a feste e incontri che hanno segnato indiscutibilmente il suo percorso artistico. Già flautista e corista dei Sergent Garcia e cantante di punta di El Hijo de la Cumbia, La Dame Blanche è un condensato di ritmo e suoni urbani.

Nella sua unica data italiana del world tour 2017 alla Sala della Comunità di Brendola (tra il concerto di San Paolo in Brasile e quello di Helsinki in Finlandia) presenta il suo ultimo album “2”, diretto da Marc Babylotion Damblé (Sargento Garcia, Amadou & Mariam, Orishas) e composto sotto la direzione artistica del producer argentino Emiliano Gomez. Un lavoro ricco di temi sociali e contaminazioni che spazia tra differenti generi musicali e vede la partecipazione di ospiti illustri come Philippe Cohen-Solal (Gotan Project), Toy Selectah (Control Machete), Flaco Nuñez (Orishas) e DJ Nakeye. L’album segue la scia del precedente “Piratas” (2014), combinando alla perfezione cumbia e dance hall.

Ad accompagnarla dal vivo nel lungo tour che toccherà oltre all’Italia anche Stati Uniti, Brasile, Messico, Francia, Germania, Finlandia, Portogallo, Belgio e Gran Bretagna ci sono il batterista Pierre “Pedro” Mangeard e il fido Marc “Babylotion” Damblé all’elettronica e tastiere.

La XXII edizione del Vo’ on the Folks, festival diretto da Paolo Sgevano, organizzato da Frame Evolution e dalla Sala della Comunità di Brendola, si concluderà il 18 marzo con l’esibizione delle irlandesi The Friel Sister.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 – Brendola (VI) – tel. e fax 0444 401132

www.saladellacomunita.com - in fo@saladellacomunita.com

Prenotazioni con pagamento on-line o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: Biglietto intero 14€.

Prenotazioni senza pagamento on-line e pagamento in Sala: Biglietto intero 15€.

—————————— —————————— —————————— —————————— ——————-

LA DAME BLANCHE: https://www.youtube.c om/watch?list=PL99rJbXkWOQoAZq PS8uZgAAxVduS58Oxu&v= qTzrtzUQKiA

Esa Noche (Video Official): https://www.youtube .com/watch?v=pGw-SCb_7HY

Black & White is cumbia (live): https://www. youtube.com/watch?v=6- TS6ZQQJdY

Pubblicata il 27/02/2017