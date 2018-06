Jsspf 2018 – 41°11”57” Nord: destinazione soul

Dal 29/07/2018 al 02/08/2018 a Pietrelcina

Trecento anni fa fu fondata dai francesi sulle rive del Mississippi la città di New Orleans. Al di là della sua importanza commerciale, New Orleans ha avuto per la musica nera la stessa importanza che ha avuto Vienna per il valzer. L’incontro tra le varie culture e tradizioni provenienti dall’Africa e dall’Europa diede luogo ad uno stile musicale inconfondibile. L’edizione 2018 del Jsspf è dedicata a New Orleans: 41°11”57’ N è la latitudine geografica di Pietrelcina che dal 29 luglio al 2 agosto diventerà il crocevia nel Sannio del jazz, del r&b, del blues, del dixieland, del rock, del funky, dello swing, insomma una vera e propria latitudine soul.

Gli artisti dell’edizione 2018 del festival, partendo dalla grande tradizione della black music, hanno ormai da anni definito un proprio stile grazie al quale sono diventati tra i maggiori protagonisti a livello internazionale.

Nel 2018 Jsspf compie 14 anni confermandosi un’eccellenza nell’estate jazz italiana grazie al prestigio degli artisti invitati e ripresi come sempre dai pregevoli scatti fotografici di Angelo Masone.

Giovanni Russo

Direttore Artistico

Pubblicata il 14/06/2018