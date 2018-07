Jazzy Night al Castello Sforzesco di Milano

Il 12/07/2018 a Milano

L’estate musicale de laVerdi al Castello Sforzesco si colora di note jazz con la musica di Gershwin e Ellington

Giovedì 12 luglio 2018, ore 21

Cortile delle armi – Castello Sforzesco – Milano

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Pianoforte Luca Buratto

Direttore José Antonio Montaño

Due compositori che hanno fatto la storia della musica, un giovane e talentuoso pianista milanese, un direttore spagnolo e una grande orchestra sinfonica: è il mix esplosivo del quinto appuntamento di Estate Sforzesca che vede laVerdi ancora sul palco del Cortile delle armi del Castello Sforzesco. In programma uno straordinario percorso nella storia della musica americana, da sempre punto di incontro tra la grande tradizione sinfonica e le più diverse suggestioni jazzistiche. L’Orchestra Verdi diretta da José Antonio Montaño propone la celebre suite dallo Schiaccianoci di Čajkovskij nell’arrangiamento del grande compositore, direttore d’orchestra e pianista Duke Ellington.

Di George Gershwin, invece, le cui melodie indimenticabili hanno attraversato tanti generi, dal blues, al musical, alla musica classica, verranno eseguite la celebre Rapsodia in blue con Luca Buratto al pianoforte, l’ouverture del musical Girl Crazy e i brani della colonna sonora del film del 1951 diretto da Vincente Minnelli Un americano a Parigi (An American in Paris).

Programma

George Gershwin Ouverture da “Girl Crazy”

Čajkovskij/Elligton The Nutcracker Suite

George Gershwin Rhapsody in Blue

George Gershwin Un americano a Parigi

Pubblicata il 04/07/2018