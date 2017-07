Jazz sotto le stelle 13. edizione

Dal 30/07/2017 al 03/08/2017 a Pietrelcina

Si svolgerà dal 30 luglio al 3 agosto 2017 a Pietrelcina la 13ᵃ edizione di Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival organizzato dal Comune e la Pro Loco in collaborazionecon Fondazione Ampioraggio e la direzione artistica di Giovanni Russo.

Cinquant’anni fa se ne andava John Coltrane, uno dei padri del jazz moderno. La sua eredità umana ed artistica è tale che è impossibile documentarla in modo esauriente. Nella sua arte c’è però un aspetto che merita di essere approfondito perché di grande attualità. Nel 1965 pubblicò il disco A love supreme, certamente il suo testamento, la cui musica suscita nell’ascoltatore sentimenti ed emozioni profonde in quanto va oltre le note grazie alla mirabile sintonia tra testa ed anima.

‘Oltre le note’ è il tema dell’edizione 2017 di Jsspf, che per Pietrelcina, culla della spiritualità, costituisce una sfida impegnativa ed affascinante al tempo stesso, indipendentemente dal proprio rapporto con la fede.

Gli artisti invitati non sono affatto emuli di Coltrane ma come lui hanno la capacità di mettere la propria arte sopraffina al servizio di un narrazione musicale appassionata, intensa, unica nei confronti della quale è impossibile restare indifferenti.

Il festival inizia alla grande il 30 luglio alle ore 22,00 presso il Parco Colesanti con il concerto di due straordinari artisti, Paolo Fresu e Uri Caine e il loro nuovo progetto TwoMinuettos. Il trombettista ed il pianista sono da molti anni ormai due tra le più autorevoli personalità del jazz mondiale per cui la loro presenza a Jsspfè motivo di grande orgoglio per Pietrelcina. Durante il concerto lo Chef Emilio Pompeo, ispirato dalla musica del celebre duo, preparerà alcune prelibatezze che saranno da lui declamate al pubblico al termine del concerto e quindi degustate. Insomma, una serata che esalterà i 5 sensi.

Si prosegue il 31 luglio alle ore 22,00 presso la Piazzetta del Pozzo di S. Pio al Pantaniello con Twofor Stevie, il progetto con il quale due artisti eccezionalicome Dado Moroni al pianoforte e MaxIonata al sax tenore rileggono la musica del grande Stevie Wonder.

Un altro grande concerto è in programma l’1 agosto alle ore 22,00 presso il piazzale antistante la Chiesa dei Frati Cappuccini dove un fuoriclasse come Stefano Di Battista al sax soprano &contralto incontra il DEA Trio, ovvero i giovani e talentuosi Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso ed Elio Coppola alla batteria.

Il 2 agosto alle ore 22,00 presso la Cavea del Parco Colesanti la fantastica pianista Armanda Desidery propone il suo ultimo progetto La stanza dei coloriinsieme ai bravissimi Guido Russo al basso elettrico e Marco Fazzari alla batteria.

Il festival si conclude il 3agosto presso Largo Giovanni d’Aquino dovel’Associazione Il Giardino dei Sogni, organizza alle ore 21,00 un apericena a pagamento il cui incasso, come da tradizione, sarà devoluto per la realizzazione di interventi ecosostenibili sul territorio. Alle ore 22,00, con ingresso libero, si esibisce il duo A Bassa Voce, composto da Claudia Valtinoni alla voce e Toni Moretti al basso elettrico e loop station, accompagnato da un prestigioso String Quartet composto da alcuni dei migliori musicisti delle orchestre da camere venete.

Come sempre le foto live sono a cura di Angelo Masone.

Su jazzsottolestelle.it è consultabile il programma completo.

