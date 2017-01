Jazz Experience al Music Art

Il 28/01/2017 a Napoli

Sabato 28 gennaio, alle 21,30 , sale sul palco del Music Art, il Jazz Experience. L’associazione culturale per gli amanti del jazz di Margellina, capitanata dal Presidente Ennio Forte, si prepara ad offrirci un’altra serata di grande musica.

Fabio Tommasone al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Raffaele Natale alla batteria, con lo special guest Luigi Di Nunzio al sassofono, ci intratterranno con un repertorio di brani standard del panorama jazz internazionale.

Spicca nell’ensemble il salernitano Aldo Vigorito, diplomatosi in contrabbasso al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Grandi collaborazioni, come quella con il pianista Romano Mussolini, caratterizzano il suo percorso artistico e musicale. Tra gli altri citiamo Daniele Sepe, Alfonso Deidda, Francesco Nastro, Pietro Condorelli e milita stabilmente nell’ensemble il Trio Di Salerno e nell’Orchestra Napoletana di Jazz diretta da Mario Raja. Ha suonato anche in contesti musicali diversi, in ambito rock e pop a livello internazionale.

Notevole anche lo special guest, il sassofonista Luigi Di Nunzio che inizia a suonare in tenera età sotto la guida di suo padre, sassofinista a sua volta. Ad 11 anni entra al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e consegue il diploma in sassofono classico con il massimo dei voti. Nel 2006 vince il Premio del Pubblico per il Contest Internazionale Massimo Urbani; la giuria aggiunge una borsa di studio per la frequenza delle Berklee Jazz Clinics a Perugia, durante il festival di Umbria Jazz a Perugia. Nel 2008 partecipa inoltre al premio Internazionale Vittoria Rotary Jazz Award e all’Elba Jazz Contest, classificandosi al primo posto in entrambi i contesti. Si perfeziona, grazie ad una borsa di studio, seguendo il corso di alto perfezionamento di Siena Jazz, con maestri come Jerry Bergonzi, George Garzone e Jeff Ballard. Milita stabilmente nel quartetto del pianista Antonio Faraò ed ha suonato in grandi orchestre, grazue alla sua grande professionalità. Ha suonato in alcune trasmissioni televisive, ha collaborato con grandi nomi della scena jazz internazionale, accompagnando cantanti come Michael Bublè e Roberta Gambarini. Ha suonato anche in ambito pop e milita, dal 2014, nel Napoli Jazz Project di Tullio De Piscopo. Joe Lovano firma le note di copertina del suo primo album, Inexistent, che vede la luce nel 2014.

Insomma, un concerto davvero da non perdere, il Direttore Artistico Giuseppe Reale, sua moglie Hermina ed il braccio destro del direttivo dell’associazione, Giuseppe De Lollis, ci aspettano.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 26/01/2017