JAZZ DAY 2019: Tessarollo Zunino Repola Jazz Trio

Il 30/04/2019 a Andora

JAZZ DAY 2019

Anteprima Andora Jazz Festival 2019

Andora 30 aprile 2019

Palazzo Tagliaferro – h 21

Tessarollo Zunino Repola Jazz Trio

Luigi Tessarollo, tra i chitarristi più versatili e creativi delle ultime generazioni per il concerto del JazzDay 2019 si affianca ad Aldo Zunino al Contrabbasso, considerato all’unanimità da critici, colleghi e pubblico, uno dei massimi specialisti del proprio strumento oggi attivi sulle scene internazionali, ed il giovanissimo Marcello Repola di Imperia ( classe 1998), diplomato in Jazz con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Torino, premiato da Franco d’Andrea come miglior musicista in occasione del “Merano Jazz Mittleuropean Academy” 2015 e vincitore del primo premio assoluto all’ “International Percussion Competition” sez. Batteria e “Festival del Ritmo”.

Tessarollo con questo Trio eseguirà un repertorio di seducenti standards che soddisferà il palato del pubblico sia profano che competente.

Pubblicata il 23/04/2019