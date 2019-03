Incontro tra il piper irlandese Mick O’Brien e la band Birkin Tree per la Festa di San Patrizio

Vo’on the Folks – XXIV edizione presenta

MICK O’BRIEN & BIRKIN TREE

IN CONCERTO – UNICA DATA ITALIANA

Sabato 16 marzo 2019, ore 21

Sala della Comunità – Brendola (VI)

L’edizione 2019 del Vo’ on the Folks si conclude sabato 16 marzo con l’incontro tra il piper irlandese Mick O’Brien e la band italiana Birkin Tree, alla Sala della Comunità di Brendola (ore 21- sold out).

Dopo i concerti del duo scozzese Rachel Newton & Lauren MacColl, della band guidata dalla cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza e dei belgi Trio Dhoore, l’ultimo atto della XXIV edizione del festival diretto da Paolo Sgevano è dedicato al all’irish music e alle uilleann pipes. Come da tradizione, infatti, la serata finale del Vo’ on the Folks omaggia la musica celtica e quest’anno cade a ridosso della Festa di San Patrizio, patrono d’Irlanda.

Uno spettacolo di grande impatto e suggestione in cui si raccontano tutti i colori e le atmosfere tipiche dell’isola verde, assieme a uno dei maggiori interpreti della cornamusa irlandese a livello mondiale, Mick O’Brien, in esclusiva per l’Italia. Il musicista originario di Dublino – insegnante molto apprezzato e solista di fama riconosciuta – svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo, esibendosi con la RTÉ Concert Orchestra, con il gruppo norvegese Vamp, con la cantante Hanne Krogh e la band Secret Garden. Nel corso degli anni ha collaborato con grandi nomi come The Dubliners e Frankie Gavin. Il suo primo album solista ‘”May Morning Dew”, così come quelli in duo con Caoimhin O’Raghallaigh – “Kitty Lay Over” e “Deadly Buzz” – sono considerati dei classici della musica tradizionale anglosassone.

A Brendola dividerà il palco con i Birkin Tree, ovvero Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Laura Torterolo (voce), Michel Balatti (flauto traverso irlandese) e Claudio De Angeli (chitarra), storico gruppo italiano nato nei primi anni ’80. La band ligure nel corso della sua trentennale carriera ha conquistato un posto di rilievo nel panorama europeo della musica celtica: oltre milleottocento concerti in Italia e in Europa, unica band a esibirsi regolarmente in Irlanda in alcuni tra i più importanti festival come l’ Ennis Trad, il Feakle Festival, il Glencolumbkille e O’Carolan Festival.

Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e la Cassa Rurale e Artigiana di Brendola, il “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni musicali da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara,28 – Brendola (VI) - tel. 0444 401132

www.saladellacomunita.com - info@saladellacomunita.com