IMusic School Modern Jazz Combo dal vivo all’Elegance

Standard e brani originali con il Modern Jazz Combo, ottetto diretto da Angelo Schiavi, sassofonista, arrangiatore, compositore, didatta, al quale si devono scelta e arrangiamenti del repertorio della Blue Note Era. Proprio in quegli anni in cui il jazz lasciava il ruolo di musica di massa, l’etichetta Blue Note e i suoi artisti preferiti ponevano le basi del jazz contemporaneo. La sezione fiati e la ritmica si fondono in un tributo ai grandi Freddie Hubbard, Joe Henderson, Herbie Hancock, George Benson, Horace Silver, Roy Hargrove e Thomas Marriott. Claudio Corvini talentuoso trombettista attivo da sempre nel panorama del jazz romano, è presenza fondamentale in questo combo il cui repertorio è dedicato alla tromba.

Sul palco Claudio Corvini (tromba), Guglielmo Cetto (sax), Giovanni Capuano (sax), Alfredo Posillipo (trombone), Domenico Russo (piano), Fabio Ramacci (chitarra), Gabriele Civitella (basso) e Dimitri Nicastri (batteria).

