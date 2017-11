Ileana Mottola vocalist 4tet al Music Art

Il 03/11/2017 a Napoli

La cantante, compositrice ed autrice Ileana Mottola, salernitana, dapprima si laurea in Lingue e Letterature Straniere ; è solo poi che studia canto, dapprima con il tenore Ernesto Radano, poi con il Maestro Renato Esposito ed infine con l’attrice, didatta e cantante Cristina Florio.

Sotto la guida dei fratelli Deidda, Pino Jodice e Susanna Stivali, consegue la Laurea di I livello in musiche improvvisate jazz ed extracolte presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno; in seguito, ottiene la Laurea specialistica di II Livello in Jazz presso il Conservatorio di Avellino, avendo maestri come Francesca Sortino, Antonio Sinatra e lo stesso Pino Jodice.

La Mottola inizia ad esibirsi in giovane età ed a raccogliere, sin da subito, consensi e premi: citiamo, tra gli altri, quelli del Baronissi Jazz nel 1994, del Concorso Canoro Contursi Terme per l’originalità interpretativa nel 2001 e, nel 2007, la posizione di semifinalista ottenuta al jazz Contest del Roma Jazz Session.

Partecipa a diversi festival jazz di levatura nazionale, si esibisce in ambito pop con cantanti come Peppino Gagliardi e Tiziana Rivale e milita in alcune big bands; crea un quartetto a suo nome ed inizia tournée all’estero, esibendosi al Cairo in Egitto e sulle navi della Costa crociere.

Partecipa a varie trasmissioni radiofoniche e televisive, milita in diversi prestigiosi contesti musicali, che la portano ad incontrare generi diversi come la musica latina, che interpreta con grande successo. Collabora con diversi musicisti della scena jazz nazionale come Daniele Scannapieco, Julian Oliver Mazzariello, Aldo Vigorito, Jerry Popolo e Pippo Matino, solo per citarne alcuni.

Ha insegnato tecnica vocale e canto jazz in diversi contesti didattici come L’ Accademia Il Suono Dell’Arte di Salerno, L’ Accademia Musicale Biagio Franza di San Marzano sul Sarno (SA) e L’ Associazione Culturale Ambientarti di Baronissi (SA).

Inizia ad incidere dischi nel 2003 e la sua discografia, al momento, conta sei produzioni originali.

La accompagna un virtuoso del pianoforte, lo special guest della serata, Francesco Nastro; nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, classe ‘67, studia e si diploma in pianoforte nel 1989; nel 1991 completa gli studi in Composizione, sempre presso il Conservatorio di Salerno.

Nastro, che non ha trascurato, al contempo, di approfondire un approccio alla musica classica, seguendo un corso di perfezionamento tenuto dal Maestro Adrian Costantin Baciu, ha partecipato a numerosi festival jazz di levatura nazionale ed internazionale. Ha vinto il premio Clara Barberis in improvvisazione jazz.

Con il giornalista Pietro Mazzone collabora con il Pomigliano Jazz festival nel realizzare le Guide all’ascolto, che vedono la partecipazione di alcuni prestigiosi ospiti del mondo musicale. Ha partecipato all’opera di Roberto De Simone Requiem In Memoria Di Pier Paolo Pasolini, esibendosi al Teatro San Carlo di Napoli.

Guida un Trio a suo nome ed è componente stabile del quintetto di Piero Condorelli e del quartetto di Aldo Vigorito; ha insegnato presso i Conservatori Cimarosa di Avellino e San Pietro a Majella a Napoli.

Antonio De Luise, contrabbassista, e’ un enfant prodige della musica: inizia a suonare a 13 anni, dedicandosi a studi classici di pianoforte e contrabbasso. Compositore ed arrangiatore, oltre che strumentista, consegue la laurea di II livello in basso jazz; vince l’Eurobassday nel 2003; suona nei principali jazz club e festival, vince prestigiosi premi come quelli delle rassegne di Baronissi e di Castiglioncello. Collabora anche in ambito latino e pop – da anni si esibisce stabilmente con Nino Buonocore – e partecipa ad importanti manifestazioni a carattere internazionale, come l’Open Europe Festival di Berlino.

Partecipa a vari programmi televisivi, dando il suo contributo in ambito musicale; collabora alla realizzazione di colonne sonore per cortometraggi e film; insegnante per vari anni di basso elettrico, armonia ed ear training presso l’Università della Musica di Roma e, per un anno accademico, ha insegnato basso jazz e musica d’insieme al Conservatorio di Benevento.

Collabora stabilmente con la cantante Rosalia De Souza e milita nell’Orchestra Jazz di Salerno.

Non ultimo, il versatile batterista Elio Coppola, che inizia a 12 anni a studiare musica ed, unendo la sua predisposizione naturale alle lezioni frequentate, arricchisce la sua carriera con prestigiosi riconoscimenti. Prendendo parte alle clinics della Berklee School che si tengono nel mese di luglio a Perugia durante il festival di Umbria Jazz, ottiene una borsa di studio con la quale partecipa al corso completo di studi della prestigiosa università della musica americana a Boston.

Di ritorno dalla proficua esperienza statunitense, suona in vari festival jazz, raccogliendo consenso ed apprezzamento ovunque si esibisca. Prende parte a diverse manifestazioni musicali all’estero, avendo così modo di incontrare il pianista americano Emmet Cohen. Insieme a lui ed al contrabbassista Giuseppe Venezia incide il suo primo disco da leader, che viene presentato in alcuni luoghi simbolo degli Stati Uniti ed in vari jazz club.

Molto attivo a livello concertistico, suona in contesti differenti e collabora con tantissimi musicisti italiani e stranieri.

Il presidente dell’associazione Ennio Forte, il direttore artistico Giuseppe Reale e sua moglie Hermina, con l’aiuto del poliedrico membro del direttivo Giuseppe De Lollis ci aspettano per una serata di buona musica e verrà offerto, come di consueto, un preliminare e gustoso break enogastronomico.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 31/10/2017