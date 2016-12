Il Venerdì elettronico Zion Street Vinyl Show con Mekis meets Superfly MC al Carmen Town

Il 30/12/2016 a Brescia

Venerdi 30 dicembre 2016

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

Il Venerdì elettronico

Zion Street Vinyl Show

con

Mekis meets Superfly MC

Zion Street è un Dub Radio Show settimanale, che ogni domenica dalle 18 alle 19 diffonde le good vibes sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d’Urto. Mekis, ai controlli e alla voce, propone un live show solo con vinili supportato da guest per un live show che coinvolge diverse sonorità e diverse realtà della musica in levare nazionale.

Un vinyl show che unisce live set al DJ set più classico, con brani solo su vinile direttamente dalle migliori etichette indipendenti europee che dominano il mondo Soundsystem.

Facebook > https://www.facebook.com/zionstreetradio/?fref=ts

Mekis > https://www.facebook.com/mekisdj/?fref=ts

dalle 23.00

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 28/12/2016