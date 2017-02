Il venerdi elettronico Active Listening Skills music selection by TwoMonkeys al Carmen Town

Il 03/02/2017 a Brescia

Venerdi 3 febbraio 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

Il venerdi elettronico

Active Listening Skills

music selection by TwoMonkeys

Selezione musicale a cura della band “TwoMonkeys”, dai tropicalismi fuori casa alle ricerche distorte passate in casa, dance and speaking voice, ….

dalle 23.00

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 02/02/2017