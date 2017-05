‘Il tempo è dalla mia parte’, Luca Madonia presenta il nuovo album da Feltrinelli

Il 04/05/2017 a Roma

Presentazione de Il tempo è dalla mia parte, l’ultimo album del cantautore catanese Luca Madonia, pubblicato lo scorso 21 aprile per Viceversa Records e distribuito da Believe.

Luca Madonia, come ogni musicista, con il tempo ci lavora, e da buon poeta anche lui ne ha tratto ispirazione. Sul tempo si determina il metro di una canzone e di una rima, e a tempo camminiamo sullo spartito della vita. A volte, quando abbiamo i minuti contati, vorremmo strizzarlo, allungarlo e dilatarlo, altre invece cristallizzarlo, come quando scattiamo una foto. Perché il tempo è dalla parte di Luca Madonia? La risposta è semplice: 60 anni di cui 35 di carriera vissuti con tutta la serenità di chi è in equilibrio con se stesso. Così il cantautore catanese, ex Denovo e forte di collaborazioni con Battiato, Consoli e molti altri, descrive il titolo del suo nuovo album “Il Tempo è dalla Mia Parte”, riassunto in un di concept tra pop italiano e british rock. Il passato è in linea con il suo presente, e il tempo è un inno alla capacità di saper cogliere gli aspetti positivi della vita. Tutti questi concetti sono racchiusi nel suo nuovo album “Il tempo è dalla mia parte”. Per chi come lui ha iniziato il suo percorso artistico negli anni Ottanta fondando i Denovo, scrivendo quindi una pagina fondamentale della musica italiana insieme al fratello Gabriele e ai musicisti Mario Venuti e Toni Carbone, il rapporto con il proprio passato non può che essere dei migliori. La sua carriera da solista dal 1990 è la conferma di un percorso prolifico che nel presente del nuovo disco conferma la voglia di giocare ancora una volta col tempo, a suon di musica. Il disco è una sorta di concept album sul ticchettio delle lancette. L’aspetto più affascinante del nuovo album di Luca Madonia è la sua genuinità. Spontaneo come un pensiero detto ad alta voce, classico come lo stile del cantautore catanese, eppure attuale con le sue sonorità elettroniche giocose e divertite. Così come Catania, la sua città, che secondo un’abusata quanto azzeccata figura retorica giornalistica è da anni la Seattle d’Italia. Madonia ha contribuito alla creazione di questo mito, e oggi con questo disco si rinnova punto di riferimento anche della nuova scuola di cantautori catanesi.

Madonia eseguirà alcuni brani dal vivo, accompagnato dal maestro Denis Marino, produttore artistico del disco insieme allo stesso Madonia. Modera l’incontro il giornalista di Rai News 24 Fausto Pellegrini.

Giovedì 4 maggio

Ore 18

La Feltrinelli

Via Appia Nuova, 427 – Roma

Ingresso Libero

Infoline 067804545

http://www.youtube.com/watch?v=EcrT-t4dfx8

Pubblicata il 03/05/2017