Il Music Art porta a Eccellenze Campane il Francesco Nastro trio

Il 19/12/2019 a Napoli

Concerto di inaugurazione del New Music Art – invito all’ascolto.

Giovedì 19 dicembre alle ore 21.00, riapre i battenti il Music Art, dopo una chiusura di qualche mese e lo spostamento dalla sede storica della Torretta a Mergellina alla più nuova e stilosa location di Eccellenze Campane, già noto punto di ritrovo per coloro che amano assaggiare i prodotti enogastronomici locali, sito in Via Brin, 69.

Il Dottor Giuseppe Reale, Direttore Artistico del New Music Art, porta in dote la sua ventennale esperienza organizzativa in un posto nuovo, coniugando, come sempre più spesso accade, la passione per la bella musica con quella per la buona cucina.

Un Trio di ottimi musicisti intratterrà il pubblico durante il concerto di apertura: i virtuosismi pianistici di Francesco Nastro, l’eclettico tocco batteristico di Elio Coppola e le note del contrabbasso di Gianfranco Coppola daranno il via alla programmazione del New Music Art.

Un’ inaugurazione in grande stile: in occasione delle prossime Festività Natalizie, il concerto sarà offerto ad ingresso gratuito, con prenotazione al numero 338/5669770.

Già definiti gli appuntamenti programmati per il mese di gennaio: giovedì 16 apertura in grande stile con la fantasmagorica tromba di Fabrizio Bosso in quartetto; seguirà, giovedì 30, il quintetto del clarinettista Emanuele Urso, the King of Swing.

Le prenotazioni sono aperte, Vi aspettiamo numerosi!

Donatella delle Cese

Pubblicata il 18/12/2019