Il 24/03/2017 a Firenze

4quArti Ass. Cult. in collaborazione con Libreria Marabuk

è orgogliosa di presentare:

“Il Jazz oggi – che razza di musica!”

Incontro con Stefano Zenni, autore del volume ‘Che razza di Musica’ (EDT) e presentazione dal vivo del CD Moksha Pulse, di Umberto Tricca / Moksha Pulse (Workin’ Label).

VENERDÌ 24 MARZO

dalle ore 20

INGRESSO LIBERO

Buffet e Apertivo di benvenuto

Esiste una “musica nera”? E quale sarebbe la sua differenza rispetto a quella “bianca”? Sappiamo riconoscere un cantante africano americano al solo ascolto? Siamo abituati a pensare che la musica possa avere un carattere razziale, etnico o un “colore”, e se vediamo un musicista nero statunitense immaginiamo che sappia swingare con più naturalezza di un bianco, o che intonerà le blue notes con sottigliezze inaccessibili a un europeo e le caricherà di un feeling, di un soul inimitabile. Ma tutto questo ha un fondamento scientifico, storico o culturale?

Stefano Zenni affronta per la prima volta in campo aperto una materia così delicata, smontando con argomenti brillanti e aggiornati i molti pregiudizi che non solo infestano il discorso degli appassionati, ma trovano ancora ampio spazio nella critica musicale. Per farlo fa riferimento a concetti in apparenza lontani dalla musica, dal colorism al passing, e introduce stimolanti riflessioni sui rapporti fra le culture africano americana, ebraica e italiana. Attraverso un inedito approccio multidisciplinare che si muove con agilità fra i più diversi campi delle scienze storiche, biologiche e sociali, Zenni dimostra che la musica sa essere un esempio mirabile di collaborazione fra individui e comunità: uno scambio ininterrotto di idee e di risorse che trascende ogni barriera culturale o tentazione classificatoria.

Umberto Tricca /Moksha Pulse (Diminished) presenteranno il cd “Moksha Pulse” recentemente uscito per Workin’ Label (distribuzione I.R.D.). Il lavoro nasce stimolato dalle fascinazioni verso la musica indiana, dal coinvolgimento degli aspetti ritmici, i contrappunti delle rumbe afro-cubane, miscelati in un linguaggio di un jazz contemporaneo che, pur nel suo privilegiare la scrittura come traccia narrante, si apre a squarci improvvisati, spazi creativi di grande interesse.

Nell’ occasione si proporranno alcuni brani in una visone più “cameristica”, nella versone Moksha Pulse Diminished con il vibrafonista Nazareno Caputo, Ferdinando Romano al contrabbasso e Giacomo Pertucci al sax baritono.

La libreria Marabuk, nata dall’impegno di sei ex librai della libreria Edison di Firenze, ha l’obiettivo di divenire polo di aggregazione e diffusione culturale nel quartiere, promuovendo la circolazione della cultura in ogni sua forma e aspetto.

L’offerta è molto ampia: un catalogo di oltre 15.000 titoli, una rosa di eventi che spazia dalla narrativa alle presentazioni/laboratori per bambini, presentazioni musicali.

Sulla base di queste premesse, i librai Marabuk cercano di tessere rapporti di collaborazione con partners presenti nel quartiere, nel caso specifico l’Associazione 4quarti perché credono fortemente che solo unendo le peculiarità di ognuno si può evitare l’appiattimento e l’omologazione dell’offerta culturale.

4quArti Art Music Lab è un nuovo spazio a Firenze

É un luogo di incontro nell’ambito della musica, dell’artigianato, del teatro, del cinema, dell’espressione corporea e vocale.

Ospita insegnanti di canto e di strumento, e attività di Coro.

Propone Workshop, Laboratori ed Eventi.

Espone lavori di artisti e artigiani.

4quARTI è dietro Piazza San Jacopino, al riparo delle rose di un cortile interno, in Via G. L. Spontini 47, a Firenze.

Pubblicata il 22/03/2017