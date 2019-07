I SUBSONICA tornano all’Arena Flegrea

Il 18/07/2019 a Napoli

Noisy Naples Fest presenta

SUBSONICA in concerto

Giovedì 18 luglio 2019 ore 21

ARENA FLEGREA

Viale John Fitzgerald Kennedy, 54 – Napoli

Info: tel. 081.562.80.40 - info@etes.it

Il grande ritorno dei SUBSONICA a NAPOLI. Il gruppo torinese, reduce dal successo del tour europeo di dicembre e da quello nei palasport italiani, accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia (cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band), non accenna a fermarsi e annuncia adesso una serie di serie di speciali date estive nei più importanti festival del Paese.

Giovedì 18 luglio alle ore 21 si esibiranno all’Arena Flegrea con il nuovo show che segue la pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico, “8” (uscito lo scorso ottobre per Sony Music). Un album, l’ottavo in studio, che segna il gran ritorno di Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta ( tastierista), Ninja ( batterista) e Vicio (bassista) . 22 concerti in giro per l’Italia da giugno a settembre, in una collisione spazio-temporale fatta di ritmo, amore, energia e introspezione. Una notte per sognare la luna ballando dalla terra.

La band nata nel 1996, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena alternativa italiana e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro spettacoli live.

Tra i lavori pubblicati in carriere: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, certificato platino, oltre alla raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino. Da alcune settimane è online il videoclip de “L’incubo” – il nuovo singolo estratto dall’ultimo lavoro “8” – che coinvolge il rapper torinese Willie Peyote e segue i precedenti, “Bottiglie rotte” e “Respirare”.

I biglietti per assistere al concerto dei Subsonica sono disponibili sui circuiti Etes e TicketOne e nelle principali rivendite regionali, al costo di 25 euro (più prevendita) per la cavea bassa e 20 euro (più prevendita) per la cavea alta. Apertura porte ore 19 – inizio spettacolo ore 21.

La programmazione dell’Arena Flegrea prosegue con NOA (23 luglio), AFRO CUBAN ALL STARS (24 luglio), SALMO (26 luglio), LUDOVICO EINAUDI (27 luglio), GHEMON (28 luglio) e MUSICANTI, il Musical con le canzoni di Pino Daniele (2 agosto).

www.arenaflegrea.com - www. etes.it - www.noisynaples.com

Pubblicata il 17/07/2019