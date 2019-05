I Beatles tornano a Roma solo per una notte, al Parco Appio rivivono gli Anni ’60

Il 01/06/2019 a Roma

Dopo i successi di New York, Los Angeles, Melburne e Pechino torna anche in Europa il format Heroes. Heroes ripropone fedelmente in tutto e per tutto i grandi concerti della storia del rock. Nell’incantevole cornice del Parco dell’Appia Antica, immerso nel verde, avrà luogo un grande “happening” sulla più grande band della storia del rock. Nulla è lasciato al caso: dai costumi originali, alle fedeli riproduzioni delle strumentazioni dell’epoca, dalla scaletta ai passaggi chiave del concerto, passando per la scenografia, l’effettistica e tutte le componenti dello show.

La particolarità di questo nuovo format è di coinvolgere a 360 gradi il pubblico, rigorosamente vestito seguendo la moda e il mood dell’epoca. Heroes è la rievocazione onirica di un momento storico che per ragioni anagrafiche e geografiche nessuno ha potuto vivere. Nulla a che vedere con le cover band, è una notte unica, una macchina del tempo per rivivere fedelmente quelle fantastiche atmosfere.

La band protagonista dello show sarà The BeaTers, la formazione più seguita al mondo tra i tributi ai Beatles, con oltre 450.000 follower su Facebook. The BeaTers hanno all’attivo oltre 600 concerti in Italia e all’estero (Inghilterra, Spagna, Svezia, Germania, Principato di Monaco, Malta), ed hanno collaborato tra gli altri con Yoko Ono (campagna internazionale “Imagine There’s No Hunger”), Julia Baird, sorella di John Lennon, con i Beatlesiani d’Italia e The Official Beatles Fan Club Pepperland. Spettacolo in inglese, vestiti di scena, strumenti vintage Anni ’60, arrangiamenti fedeli agli originali, per ascoltare dal vivo tutte le più famose hit dei Beatles e rivivere la leggenda dei The Fab Four.

La scaletta si apre con “Twist and shout”, seguita da “She’s a woman”, “I feel fine”, “Dizzy Miss Lizzy”, “Ticket to ride”, “Everybody’s trying to be my baby”, “Can’t buy me love”, “Baby’s in black”, “Act naturally” , “A hard day’s night”, “Help!” e “I’m down”.

I The BeaTers sono: Fabio “Little John” Angelucci – John Lennon, Diego “Sir Paul” Magnani – Paul McCartney, Marco “George” Bonfiglio – George Harrison e Maurizio “Ringo Mau” Brioni – Ringo Starr.

A seguire DJ set beat, pop, rock e 60’s.

Sabato 1 giugno

Dalle 22.30 alle 2.30

Parco Appio

Via dell’Almone, 105 – Roma

Ingresso Euro 8 (compresa cosumazione)

Infoline +393288640362

Pubblicata il 31/05/2019