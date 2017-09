Greta Panettieri apre la stagione musicale del Music Art

Il 06/10/2017 a Napoli

Il Music Art apre alla grandissima la sua stagione musicale 2017 – 2018, ospitando la cantante Greta Panettieri con il suo quartetto.

Greta, artisticamente cresciuta a New York, ha una voce calda e suadente, che ben si adatta sia alle note calde del jazz e del blues, ma anche a contesti diversi, più pop.

È un’artista davvero completa: infatti è anche compositrice e suona violino, chitarra e pianoforte. Ha vinto il Jazzit Award nel 2015 come migliore cantante jazz italiana ed ha partecipato, come ospite fissa, al programma di La7 L’Aria Che Tira.

Si è esibita nei più rinomati jazz club italiani ed internazionali, ha partecipato a prestigiosi festival nazionali ed esteri; vanta numerose collaborazioni con Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso, Gege’ Telesforo.

Canta in inglese, in spagnolo ed in brasiliano, trasmettendo la dolcezza e l’impeto della sua voce ad un pubblico internazionale.

Ha al suo attivo ben sette album a suo nome: si parte con The Edge Of Everything, passando per Brazilian Nights, Under Control, Non Gioco Più, Viaggio In Jazz, C’est Irreparable per arrivare al più recente Shattered/Sgretolata, che sta attualmente presentando durante il suo tour.

Con lei sul palco il pianista Andrea Sammartino, il bassista Daniele Mencarelli ed il batterista Valerio Vantaggio.

Ad accogliere il pubblico, il presidente dell’associazione Ennio Forte, i direttori artistici Giuseppe Reale e Giuseppe De Lollis e la signora Hermina, che farà squisitamente “gli onori di casa”.

Prima del concerto, verrà offerto il consueto assaggio enogastronomico.

Serata imperdibile, vi aspettiamo.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 29/09/2017