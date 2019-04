Giornata Mondiale della Marijuana: Ensi presenta la seconda edizione del 420 Vibes Party al Joy Milano

Il 20/04/2019 a Milano

Al via sabato 20 aprile presso lo spazio Joy a Lambrate la seconda edizione del 420 Vibes Party, la festa dedicata alla Giornata Mondiale della Marijuana con concerti e DJ set.

Cosa significa 420? Il 20 aprile -da qui il numero 4-20- è conosciuto a livello mondiale come la giornata celebrativa della marijuana. Come riporta Dolce Vita, la rivista più diffusa dedicata all’argomento che è anche partner dell’evento, pare che il mito nasca nel 1971 alla San Rafael High School in California. La leggenda parla di Cinque studenti decisero di darsi appuntamento all’uscita da scuola, alle 4 e 20, per partire alla ricerca di una piantagione abbandonata. L’appuntamento si ripeté di anno in anno, diventando il loro codice segreto che pian piano si diffuse in tutta la scuola e poi in altri stati. Il successo del 420 si consolidò poi grazie al gruppo rock Grateful Dead, che fecero loro il motto ‘Hey, 420’ consacrandolo a livello internazionale.

L’evento è promosso dal rapper Ensi, da sempre in prima linea sul tema, con lui Nerone, Axos e Warez che saranno i mattatori della serata. La musica è selezionata da DJ MadKid aka Paolino, Biggie Paul e DJ 2P, fra l’Hip-Hop e la musica giamaicana, rigorosamente good vibes.

Alle ore 18 proiezione del documentario “Canapa Nostra” di 2FG Bros, il primo docu-film italiano che racconta la storia della coltura e dello sviluppo di questa pianta nel nostro Paese. Alle ore 19 buffet gratuito con degustazione prodotti a base di Canapa a cura di Canapahouse Riccione. Alle ore 19.30 presentazione del libro “Canapa una storia incredibile” (Ed. Chinaski) con l’autore Matteo Gracis, direttore di Dolce Vita.

Dalle 22 party hosted by Ensi, Nerone, Axos, Warez e uno special guest a sorpresa. DJ set a cura DJ MadKid aka Paolino, Biggie Paul, DJ 2P e warm up di G.Nano, Remmy, Joelz e molti altri. Stand tematici e street food fino a tarda serata.

420 Vibes Party è organizzato con Royal Queen Seeds e Greentown Italy – Green Lab Italia con la media partnership di Dolce Vita Magazine.

sabato 20 aprile

dalle 17 alle 03

Joy Milano

via Valvassori Peroni, 56 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3669816519

Pubblicata il 17/04/2019