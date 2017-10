GIAM Roma, al via la ventesima edizione al Planet

Il 14/10/2017 a Roma

Il party a tinte rainbow più noto della Capitale, apre le porte alla nuova stagione invernale.

Sabato 14 Ottobre 2017 dalle ore 23.30 avrà inizio la nuova stagione di GIAM, il party LGBT che da metà ottobre al Planet Roma, darà il via alla sua ventesima edizione con un big opening party che promette divertimento, sotto la direzione artistica di Ezio Cristo supervisionato da Annachiara Marignoli, che con Mauro Basso sono i fondatori del marchio GIAM.

Al grido dirompente di WelComeBack: Bentornato Futuro, sono racchiuse le diverse personalità musicali del party, sotto un’unica forma, proprio attraverso l’affermazione di un’identità arcobaleno che ogni sabato si districherà nelle sale polivalenti del Planet. Un party completamente rinnovato, in ogni sua forma. Dal logo, allo staff, alla distribuzione delle sale, all’allestimento.

Il cambio grafico, realizzato da Giuseppe Costantino, si percepisce sin da subito in maniera forte già dal logo, che è stato completamente stravolto dando valore non solo al nome, ma soprattutto all’elemento centrale: un fulmine, ispirato a una delle immagini più iconografiche del panorama musicale mondiale. La famosa copertina Alladin Sane, disco di David Bowie uscito nel 1973, dove compare l’artista con una saetta che divide la sua faccia in due, per sottolineare la personalità eclettica del cantante. Icona Gay e primo vero trasformista della cultura pop.

Le novità riguardano anche la struttura, con una Planet Roma completamente rinnovato, una tecnica d’avanguardia mai avuta prima. Sale e DJ set differenti accontenteranno un pubblico poliedrico.

Una nuovissima sala house che tende a imporsi in maniera dura nel clubbing gay e che ospiterà una guest internazionale: Steven Redant, DJ spagnolo residente nei party LGBT più importanti del mondo, vanta una delle prime posizioni nella classifica dei brani più scaricati al mondo su soundcloud, per il suo remix ufficiale di Swish Swish di Katy Perry.

Master of Ceremonies per questa data d’apertura direttamente da Ibiza, il volto e la voce più riconosciuta al mondo: BabyMarcelo, personaggio storico della nightlife ibizenca, reduce dalla stagione estiva della Troya di Ibiza sull’Isola Bonita, si catapulterà nella capitale per colorare e movimentare il party.

A riscaldare la pista in sala house, David Leroy, punta di diamante di casa GIAM nonché residenti dell’Xlsior, festival gay con residenza a Mykonos.

Si riconferma una sala pop molto importante. Per l’apertura un’ouverture di DJ che saranno i padroni di casa in questa stagione. Atrim, Charlsgold, Enrico Palazzo, Dorin T e Simone Farag. Quest’ultimo assieme a Daniele Franzon movimenteranno anche la sala Happy con una musica revival. Sul main stage l’animazione capitanata da Kristine Vontrois e Paola Penelope nuova voce ufficiale di questa stagione. Assieme a loro sul palco anche le drag anche Silvana Della Magliana e Shemale che balleranno e perforeranno accompagnate dal corpo di ballo di altissimo livello, provenienti dai programmi televisivi più visti, coreografati da Andrea Attila. A curare il timing, tutta la parte tecnica e la di direzione di palco, Salvo De Rosa, colonna portante della struttura, coadiuvato da Carlo Santino responsabile del personale. In occasione dell’apertura sarà presentata anche la nuova sigla “Our Pride” realizzata da Nero Studio con la regia di Valerio Amer, cantata live da Andrea Riccardi che assieme a Giusva animeranno anche il resto della serata con le loro voci. Non meno importante quest’anno sarà anche la Girlie Room che, ogni settimana accoglierà in consolle dj donne provenienti da tutto lo stivale, per questo spazio esclusivo e dedicato a un pubblico solamente femminile. A inaugurare la sala Missy J Light, direttamente dal Padova Pride Village.

Area importantissima del locale quest’anno, è anche il Belvedere Privè, che ritorna in un punto speciale del Planet Roma, e che per la sua posizione riserverà ai clienti esclusivi, spettacoli e animazione ad hoc. A dirigere il privè due punti di riferimento fondamentali per la movida gay romana Davide Bartocci e Giulia Francescon che vengono riconfermati per la terza stagione.

È affidata invece al noto PR romano Alfonso Stani, la supervisione dell’area in cui accoglierà e intratterrà in maniera eccellente tutti i suoi amici VIP che verranno a trovarlo durante il corso della stagione.

Un cambio radiale anche nel prezzo, che ci piace definire politico:10 euro con drink in lista e 15 euro con drink fuori lista, per rendere accessibile la serata anche ai più giovani, agli studenti e a chi in un momento come questo non può più permettersi troppi svaghi.

Sabato 14 Ottobre

Dalle 23.30 alle 05.30

Planet Roma

via del Commercio, 36 – Roma

Ingresso euro 15 con drink

Infoline 3922501124

http://www.youtube.com/watch?v=e9UnxoG7NUU

Pubblicata il 13/10/2017