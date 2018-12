Games of Thrones sbarca a Milano, al Gate arriva l’Hodor della serie Kristian Nairn

Il 08/12/2018 a Milano

Sarà l’attore Kristian Nairn, il celebre Hodor della popolare serie televisiva Games of Thrones, protagonista della serata in programma sabato 8 dicembre al Gate di via Valtellina.

Una scenografia imponente e curata nei minimi dettagli, proietterà il pubblico nell’atmosfera fantasy della celebre serie tv tra 30 ballerini, nani, saltimbanchi e un drago sputafumo a dimensioni reali. Tra coreografie, luci e suoni, l’attore hollywodiano si esibirà in consolle con un DJ set a sorpresa.

La serata vede anche la partecipazione del misterioso duo italiano Pelussje, celebri per le loro performance mascherate che hanno conquistato anche il guru della consolle mondiale Skrillex, tanto da convincerlo a farli entrare nella sua label. James Nayler e Chiara Benelli, questi in nomi dei due DJ e producer, si esibiranno in un set con tutte le sfumature dell’elettronica.

Sempre nella Kings’s Landing Hall anche la crew resident del Base, composta da Redan, Lil Mystic & Wifi Suicide. Il trio di DJ specializzati in selezioni electro, hanno preparato per la serata un programma speciale. Una serie di remix sperimentali della colonna sonora di Games of Thrones, musiche e temi dalla atmosfere epiche saranno passati dai mixer e dai sequencer dei tre musicisti, che scuoteranno la dancehall con i suoi dell’electro più avanguardistica partendo dalle arie fantastiche della serie.

Per finire, nella Winterfell Hall, DJ set techno e tech-housea cura dei milanesi Margherita D’Aguì e Dustin Phil. Resident nei club più esclusivi come l’Amnesia e il Void, si esibiscono abitualmente nei party internazionali più esclusivi tenendo alta la bandiera della nuova scuola.

Sabato 8 dicembre

dalle 22:30 alle 05:00

Gate Milano

Via Valtellina, 21 – Milano

Ingresso Euro 40

Infoline 3405640389

https://www.youtube.com/watch?v=kFTPjwy8JNc

