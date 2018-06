Galasso-Olivieri Jazz Duo in concerto a Manduria

Il 30/06/2018 a Manduria

Una piacevole serata nel segno della tradizione jazzistica

Un duo elegante e affiatato che affonda profondamente le radici nel puro mainstream. Sabato 30 giugno, ore 22:00, al Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria) di Carmelo Massafra, Fabrizio Galasso (sax tenore) ed Eddy Olivieri (piano) daranno vita a un live incardinato su alcuni memorabili standard jazz che hanno fortemente segnato un’epoca di questo fascinoso genere musicale, il tutto locupletato da un sopraffino senso dello swing connaturato al DNA di questi due brillanti jazzisti. Sanguigno bopper, sassofonista dal fraseggio fluente, limpido, dal suono caldo e corposo, Galasso è un talento del jazz nostrano. Nel corso della sua attività concertistica ha calcato il palco insieme a svariati musicisti di spicco del panorama jazzistico, fra i quali: Mala Waldron, Phil Maturano, Maurizio Giammarco, Nico Morelli, Luca Alemanno, Paolo Recchia, Daniele Gorgone, Francesco Angiuli, Roberto Ottaviano. Le sue qualità musicali sono state apprezzate anche fuori dai confini nazionali, in Paesi come Germania e Olanda. Olivieri è un pianista enciclopedico, dall’infinita esperienza, dal tocco vellutato e dalla colta musicalità. Nell’arco della sua carriera, trascorsa per molti anni negli Stati Uniti, ha collaborato con diversi giganti del jazz mondiale, come Chet Baker, Lee Konitz, Billy Higgins, Toquinho, Elza Soares, Jim Porto, Steve Grossman, Alfredo Paixao, Frank Wilson, Earl Palmer, solo per citarne alcuni. Galasso-Olivieri Jazz Duo è un binomio sinonimo di energia swingante e raffinatezza comunicativa. Un concerto ideale per tutti i cultori del jazz indissolubilmente legati alla tradizione.

Stefano Dentice

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 26/06/2018