Galasso-Gorgone Quartet feat. Alessandra Sulpasso in concerto al “Bar dell’Angolo”

Il 03/01/2017 a Manduria

Una serata nel segno degli standard jazz, martedì 3 gennaio alle ore 22:00, nell’accogliente cornice del Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria) di Carmelo Massafra. Galasso-Gorgone Quartet feat. Alessandra Sulpasso, formazione costituita da Fabrizio Galasso (sax), Daniele Gorgone (pianoforte), Francesco Mariella (contrabbasso), Enzo Lanzo (batteria) e Alessandra Sulpasso (voce), in veste di guest, proporrà un ampio repertorio contenente svariate gemme compositive, rigorosamente riarrangiate dal sassofonista, autografate da alcuni leggendari jazzisti come Charlie Parker, Tadd Dameron, Sonny Stitt, Chick Corea e altri ancora. Galasso è un verace bopper, dal fraseggio spigliato, nitido, sostenuto da un’ottima padronanza strumentale. Nell’arco della sua carriera ha condiviso il palco con numerosi musicisti molto autorevoli, tra cui Mala Waldron, Phil Maturano, Paolo Recchia, Maurizio Giammarco, Roberto Ottaviano, Nico Morelli, Luca Alemanno, Francesco Angiuli, solo per citarne alcuni. Il suo indiscutibile talento ha brillato anche all’estero, in nazioni come Germania e Olanda. Musicista molto attivo, Gorgone è un pianista indissolubilmente legato alla tradizione afroamericana. Intenso bluesy mood, swing cristallino e spiccato senso melodico rappresentano le caratteristiche principali del suo pianismo. Nel corso della sua attività concertistica ha collezionato svariate collaborazioni di prestigio con jazzisti di caratura mondiale, tra i quali Garrison Fewell, Rachel Gould, Jesse Davis, Scott Hamilton, Grant Stewart, David Schnitter, Tom Kirkpatrick, Perico Sambeat, Jim Rotondi, Stjepko Gut, Deborah J. Carter, David Pastor, Marco Panascia, Emanuele Cisi, Luciano Milanese, Aldo Zunino, Max Ionata, Mattia Cigalini, Tino Tracanna, Flavio Boltro, Battista Lena e tanti altri ancora. Si è esibito in diversi Paesi in giro per il mondo, come ad esempio: Stati Uniti, Francia, Svizzera, Germania, Irlanda, Slovenia, Turchia, Spagna. Mariella è un contrabbassista elegante, sensibile, dalla sconfinata esperienza. Assai stimato per le sue preziose qualità di sideman, annovera un palmares di tutto rispetto costruito al fianco di molti jazzisti blasonati a livello internazionale, come: Steve Grossman, Tony Scott, Eddie Henderson, Eliot Zigmund, Jack Walrath, J.D. Allen, Bruce Cox, Mark Sherman, Fred Henke, Andrea Pozza, Fabio Morgera, solo per citarne alcuni. Profondo conoscitore del jazz tradizionale, ma attento e interessato anche alle nuove sonorità del contemporary jazz, Lanzo è un batterista estremamente affidabile ed efficace, costantemente alla ricerca dell’interplay e in possesso di una erudita, sopraffina e matura musicalità. La sua lunga carriera è costellata di collaborazioni significative insieme a uno stuolo di eccellenze del jazz, tra cui: David Murray, Ira Coleman, Andy Gravish, Ernst Reijseger, Steve Potts, Gary Smulyan, Enrico Rava, Stefano Bollani, Dado Moroni, Gianni Basso, Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Rita Marcotulli, Enzo Pietropaoli, Danilo Rea e molti altri ancora. Il suo drumming è stato apprezzato anche all’estero, in nazioni come Australia, Cina, Indonesia, Giappone, India, Emirati Arabi Uniti, Olanda, Svizzera. Alessandra Sulpasso è una cantante poliedrica, dalla vocalità ricca di armonici, particolarmente comunicativa e aggraziata soprattutto nelle ballad, con una naturale predisposizione per il latin jazz. Nel suo curriculum figurano collaborazioni degne di nota con nomi altisonanti del jazz nazionale ed internazionale, tra i quali: Dennis Chambers, Aaron Spears, Deborah Carter, Kim Plainfield, Phil Maturano, Eddy Palermo, Massimo Moriconi, Maurizio Dei Lazzaretti, Fabio Zeppetella, Maurizio Rolli, Giuseppe Bassi, Gaetano Partipilo, Luca Alemanno, Ettore Carucci e tanti altri ancora. Il concerto firmato Galasso-Gorgone Quartet feat. Alessandra Sulpasso offrirà l’opportunità a tutti i ferventi jazzofili di assistere a un live coinvolgente, in cui aleggerà lo spirito dei grandi e indimenticati maestri del jazz.

Pubblicata il 28/12/2016