Franco Piccinno Trio al Music Art

Il 10/03/2017 a Napoli

Venerdì 10 marzo sara’ di scena al Music Art di Mergellina il pianista Franco Piccinno con il suo Trio.

Franco Piccinno, originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e’ finalista del concorso Europeo di Jazz a Cracovia, in Polonia, nel 1996.

Nel 1998, insieme alla Band portoghese Politonia, pubblica il suo lavoro discografico Lisbona, che include alcune sue composizioni originali. Risulta vincitore, nel 2000, del Concorso Nazionale Jazz di Baronissi (SA) e, a partire dall’anno 2005, si trasferisce a Londra, dove si esibisce in modo continuativo.

Ha poi fissato la sua residenza a Parigi, dove tuttora risiede. Si esibisce suonando in Europa, in Giappone e negli Stati Uniti sia in solo, che come sideman al fianco di altri musicisti come il chitarrista Torsten De Winkel ed il trombettista Audun Waage, con i quali ha realizzatol anche un disco in quartetto. Ha pure collaborato con alcuni importanti nomi della sfera jazzistica napoletana, esibendosi dal vivo insieme al sassofonista Marco Zurzolo ed incidendo l’album Neapolis con il clarinettista Luca Luciano.

Con la formazione in Trio che potremo apprezzare in questa occasione, ha inciso il primo lavoro, Lunare, nel 2005; il loro sodalizio artistico nasce al Pomigliano Jazz festival, che da sempre si dimostra una valida occasione di scambio e di collaborazione per i musicisti che vi si esibiscono.

Spicca nell’ensemble il salernitano Aldo Vigorito, diplomatosi in contrabbasso al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Grandi collaborazioni, come quella con il pianista Romano Mussolini, caratterizzano il suo percorso artistico e musicale. Tra gli altri citiamo Daniele Sepe, Alfonso Deidda, Francesco Nastro, Pietro Condorelli e milita stabilmente nell’ensemble il Trio Di Salerno e nell’Orchestra Napoletana di Jazz diretta da Mario Raja. Ha suonato anche in contesti musicali diversi, in ambito rock e pop a livello internazionale.

Il terzo componente della band è il talentuoso batterista Peppe La Pusata, che nasce musicalmente come percussionista classico. Si avvicina e si specializza solo in seguito alla batteria mediante corsi e seminari specifici tenuti da maestri come Manu Roche e Dave Weckl.

Ha collaborato con l’Orchestra di Musica da Camera del Teatro San Carlo ed ha militato in due orchestre musicali cubane. Ha suonato con moltissimi grandi nomi del jazz, tra i quali Fabrizio Bosso, il purtroppo compianto Marco Tamburini, Rosario Giuliani e Javier Girotto.

Collabora stabilmente con alcuni musicisti, tra cui il pianista Francesco Nastro, esibendosi nell’ambito delle più note rassegne jazzistiche nazionali ed internazionali. Insegna batteria al C.F.M. di Napoli ed ha tenuto diversi corsi e seminari, tra cui quelli del 2002 all’Università Federico II di Napoli.

Il Direttore Artistico del Music Art, Giuseppe Reale, la sua signora Hermina, il presidente Ennio Forte e Giuseppe De Lollis del direttivo dell’associazione ci aspettano numerosi per uno spettacolo in musica da non perdere, preceduto da un piacevole break enogastronomico.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 09/03/2017