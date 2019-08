Florence Melnotte – Luca Pagano New Project 2019 ospite al Bar dell’Angolo

Il 03/08/2019 a Manduria

Sabato 3 agosto, ore 22:00, un appuntamento con il jazz di qualità

Un interessante progetto ad ampio respiro che coinvolge tre musicisti svizzeri e uno italiano, tutti accomunati dall’idea di intraprendere una direzione stilistica orientata verso un jazz estremamente moderno, in cui l’improvvisazione è attrice principale, oltre a rappresentare il fil rouge di un quartetto animato da un intenso interplay e da una fervida creatività, due elementi cardine del gruppo. Sabato 3 agosto, ore 22:00, Florence Melnotte – Luca Pagano New Project 2019 si esibirà al Bar dell’Angolo di Manduria (Via degli Imperiali, 14) in un concerto incentrato su un repertorio comprendente alcune composizioni originali figlie dell’ispirazione di Florence Melnotte e Luca Pagano, nonché su svariati standard della sconfinata tradizione jazzistica riarrangiati in chiave moderna e con un’impronta strettamente personale. Musicista svizzera particolarmente eclettica, Florence Melnotte è una pianista il cui playing è colmo di sopraffini e tensivi intarsi armonici, sovente complessi ma fascinosi al contempo, talvolta trasmigranti verso il free. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con musicisti del calibro di Nat Reeves, Jesse Hameen, Philippe Aerts, Harry Allen, Brian Torff e moltissimi altri ancora. Luca Pagano, jazzista del Canton Ticino, si esprime attraverso un fraseggio sobrio, a tratti etereo, sempre ponderato con gusto e acume. Durante il suo percorso artistico ha collaborato con Gregoire Maret, Matthieu Michel, Reto Suhner, Maurice Magnoni, Gabriel Zufferey, Dominic Egli, solo per citarne alcuni. Bassista svizzero dal groove possente e dal solido timing, Christophe Chambet ha stretto prestigiose collaborazioni insieme a notevolissimi musicisti come Bob Berg, Youssou N’Dour, Erik Truffaz, Moncef Genoud, Thierry Hochstätter e tanti altri. Enzo Lanzo è un batterista colto, di grande esperienza, di larghe vedute stilistiche, dalla musicalità policromatica. Nell’arco della sua attività professionale ha calcato i palchi al fianco di jazzisti blasonati a livello mondiale, tra i quali David Murray, Ira Coleman, Andy Sheppard, Gary Smulyan, Ernst Reijseger, Steve Potts, Andy Gravish, Enrico Rava, Stefano Bollani, Dado Moroni, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Gianluigi Trovesi, Gianni Basso, Rita Marcotulli, Antonello Salis. Il concerto firmato Florence Melnotte – Luca Pagano New Project 2019 sarà un’imperdibile occasione, in particolar modo per tutti i veri jazzofili, di ascoltare dal vivo una nuova formazione in grado di calamitare l’attenzione del pubblico grazie alle indubbie doti strumentali e comunicative dei quattro protagonisti.

Pubblicata il 30/07/2019