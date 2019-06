”Festa del Rock anni 60-70″ – Grande attesa a Gioia del Colle per la Maratona Musicale all’insegna del Rock

Il 22/06/2019 a Gioia del Colle

Una grande serata all’insegna del rock per la città di Gioia del Colle. Il caldo non fermerà di sicuro la voglia di musica con la “Festa del Rock anni 60-70”, che si terrà sabato 22 Giugno a partire dalle 18.

La maratona musicale, che animerà per una sera Piazza Plebiscito, sarà una grande festa dedicata soprattutto ai giovani locali, al loro talento straordinario e alla loro creatività che animeranno la serata con i successi di due grandi band “rivali” da sempre, ovvero i Rolling Stones ed i Beatles, e all’esibizione di artisti meno giovani che faranno rivivere il più bel periodo musicale avuto in Italia. Sul palco si alterneranno i “Free Way Acoustic Trio”, i “Pop Chords”, “Italian Rama”, gli “Acustici per Caso” , i “The Big and Gang”, “The Cleverness Rock”, Carlo Stragapede e Filippo Pavone”. Ospite d’onore Fausta Nanna.



Il festival si avvale di una band d’eccezione a conclusione della serata,famosa nel periodo a cavallo degli anni ’60 e ’70, i “The Rokes” che si esibiranno con i loro più grandi successi come “Che colpa abbiamo noi”, “Bisogna saper perdere”, ‘’La pioggia che va’’ e di Maurizio Ciaccia, cultore e studioso del periodo beat e mentore della Band.



Presenteranno la serata Raffaella Cimmarusti ed Amalia Perrone!

Un giornata unica per fare musica, un inno alla gioia che inonda di note e di colori tutta la città, con la soddisfazione di aver reso in poco tempo questa manifestazione un punto di riferimento per tutti. E’ questo l’obiettivo della AlexMultiAgency e del Direttore Artistico Elio Gisotti che hanno promosso la kermesse con convinzione ed entusiasmo!



Per quanti desiderano partecipare al concerto ed emulare la generosità dei musicisti, degli ospiti e delle conduttrici, con un ulteriore sostegno all’evento, sono stati riservati 50 posti a offerta libera a partire da 5 euro, che daranno accesso a un esclusivo incontro con gli artisti dopo il concerto.

La biglietteria é aperta tutti i giorni, presso Elio Gisotti ( 3337915162) dalle 15.30 alle 19 e il sabato anche il mattino dalle 10.30 alle 12.30 per la vendita di biglietti ancora disponibili legati a questa particolare forma di sostegno, ma anche per gli ultimi biglietti a disposizione nei vari ordini di posto.

