Fabrizio Bosso in concerto al New Music Art

Il 16/01/2020 a Napoli

Giovedì 16 gennaio alle ore 21.00, il New Music Art ci attende nella nuova location di Eccellenze Campane in Via Brin, 69 per proporci un concerto davvero eccezionale ed aprire così “alla grande” la programmazione musicale del nuovo anno 2020.

Protagonista della serata sarà il fantasmagorico Fabrizio Bosso, che, con la sua tromba e la sua arte, incantera’ la platea, proponendo un programma di brani standard jazz, alternati ad alcune sue composizioni originali.

Con lui sul palco, tre valenti musicisti: godremo, infatti, del raffinato pianismo di Francesco Nastro, del sopraffino tocco contrabbassistico di Tommaso Scannapieco e dell’eclettismo batteristico di Elio Coppola.

Le prenotazioni si possono effettuare al numero 338/5669770; prima del concerto, verrà offerto un primo piatto ed un calice di vino.

Già definito il successivo appuntamento musicale, programmato dal Dott. Giuseppe Reale, Direttore Artistico della rassegna, per il mese di gennaio: giovedì 30 sarà infatti di scena il quintetto del clarinettista Emanuele Urso, the King of Swing.

Vi aspettiamo!

Donatella delle Cese

Pubblicata il 14/01/2020