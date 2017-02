Elio Coppola 4tet feat Enrico Rava in “Omaggio a Miles Davis”

Il 03/02/2017 a Somma Vesuviana

venerdì 3 Febbraio 2017 - Dinner ore 21, start concerto ore 22.15

“Jazz & Baccalà”

3° ED. RASSEGNA MUSICALE

in collaborazione con Associazione Musicology

MEDIA PARTNER Radio PUNTO NUOVO

presenta

“Omaggio a MILES DAVIS” CON

ELIO COPPOLA 4ET feat. ENRICO RAVA

Somma Vesuviana (NA) – Al Summarte di Somma Vesuviana, nuovo appuntamento con la tradizione culinaria e la musica Jazz. “Jazz & Baccalà, rassegna musicale curata dal batterista Elio Coppola in collaborazione con l’associazione Musicology, ospita il prossimo venerdì 3 febbraio alle 21 il concerto del trombettista Enrico Rava. Quest’ultimo sarà ospite del quartetto del batterista napoletano Elio Coppola e del suo quartetto, che presenteranno al pubblico un inedito, omaggio al grandissimo Miles Davis. “Jazz & Baccalà”, ormai alla sua terza edizione, da quest’anno si arricchisce della collaborazione di radio punto nuovo, media partner di ogni evento. Lo scopo delle serate è unire la buona musica interpretata dai grandi nomi del panorama jazz al gusto della tradizione culinaria. Al ritmo di “Jazz&Baccalà”, tornano in tavola anche i piatti dello chef di 800 Borbonico, tutti a base di baccalà, così come vuole la tradizione sommese. Prelibatezze che i presenti potranno degustare alla Caffè Chantal prima di ogni spettacolo. Le foto di tutti gli eventi saranno realizzate da Spectrafoto. Dinner ore 21, start concerto ore 22.15.

Summarte, teatro, galleria d’arte e caffè letterario

Via Roma 15, Somma Vesuviana (NA)

Info e prenotazioni: 081 362 9579

www.summarte.it – FB page: SUMMARTE

Pubblicata il 01/02/2017