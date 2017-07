Elena Somarè alla Rassegna dell’Arpa Viggianese

Il 03/08/2017 a Viggiano

Giovedì 3 agosto, Elena Somarè in concerto a Viggiano (PT) accompagnata dall’arpista paraguaiano Lincoln Almada per la X edizione della Rassegna dell’Arpa Viggianese. Il concerto alle ore 21.00 all’interno della Villa del Marchese.

In occasione della Rassegna dell’Arpa Viggianese, strumento simbolo di questa città, Elena Somarè sarà accompagnata dalla melodia dell’arpa paraguaiana del musicista Lincoln Almada.

Il repertorio del concerto di Viggiano sarà ispirato alle grandi tradizioni popolari della musica sudamericana e di quella italiana dal ‘500 a oggi, i cui brani sono presenti anche nell’ultimo album di Elena Somarè intitolato “Incanto” di cui lo stesso Almada ha curato la direzione artistica.

Nel suo percorso artistico Elena Somarè ha dimostrato che il fischio melodico può raggiungere i più alti livelli interpretativi, come qualsiasi altro strumento classico. Liberandolo di fatto dal pregiudizio che lo vedeva come una forma musicale minore, confinata al virtuosismo da cabaret o all’esibizione fine a se stessa di certi funamboli del pentagramma. Il fischio, altresì, nelle sue esecuzioni, è uno strumento magnifico e che mostra possibilità espressive inesplorate. Tra tradizione e innovazione si apre una sfida che non ha precedenti. Il risultato è innovativo e sperimentale, perché tra tutti i suoni, la caratteristica del fischio, la sua differenza e forza misteriosa, è quella di apparentarsi alla sensibilità primitiva, di essere un suono semplice, che s’irradia direttamente dal corpo e si avvale del corpo stesso, come strumento e cassa di risonanza.

In questo progetto il fischio, mantenendo il suo fascino di voce primigenia e sfruttando a pieno le sue particolarissime potenzialità, diventa uno strumento tra gli altri, per fondersi in una raffinata ricerca musicale.

Elena Somarè, artista multimediale, è una delle rarissime e più note interpreti, sul piano internazionale, nel campo della musica per fischio melodico.

Nel 2016, ha pubblicato l’album “Incanto”, con la collaborazione dell’arpista paraguaiano Lincoln Almada. Il cuore dell’album è la grande musica italiana, in particolare napoletana, dal 1500 a oggi, proposta in una veste finalmente inedita. Fotografa, Video Maker e musicista, Elena Somarè vive a Roma ma lavora spesso in viaggio per il mondo. Nella sua carriera di fotografa ha realizzato diversi reportage in molti paesi tra cui India, Nepal, Thailandia, Cambogia, Australia, Indonesia, Mongolia, Messico, Cuba, Guatemala, Marocco, Oman, Montenegro, Russia, oltre a gran parte dell’Europa, USA e Canada.

FORMAZIONE

Elena Somarè, fischio melodico

Lincoln Almada, arpa paraguaiana

Giovedì 3 agosto, ore 21.00

Villa del Marchese, Viggiano, Potenza

Ingresso libero

Info su www.comunediviggiano.it

Infoline 0975 61647

www.facebook.com/elenasomarefanpage

http://www.elenasomare.com/

Pubblicata il 31/07/2017