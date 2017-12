E’ “Larry Christmas” con il Larry Franco Quartet al Music Art

Il 21/12/2017 a Napoli

Il concerto proposto dal Music Art per il prossimo 21 dicembre, ci da’ l’occasione di ‘entrare nel clou’ delle feste natalizie in maniera molto carina.

Il brio e la contagiosa allegria del quartetto di Larry Franco abbracceranno il club napoletano degli appassionati di jazz ed augureranno, con le loro note, un sereno Natale a tutti.

Suoneranno Guido Leone alla chitarra, Ilario De Marinis al contrabbasso e avremo l’occasione di apprezzare la voce di Dee Dee Joy.

Il barese Larry Franco, classe 1961, inizia a suonare il pianoforte all’età di sei anni. Comincia a cantare nel 1990 con la Jazz Orchestra Studio di Bari e si esibisce in prestigiosi contesti nazionali ed internazionali, come alla Delegazione italiana permanente del Consiglio Atlantico di Bruxelles o presso l’Istituto Di Cultura Italiana di Los Angeles, dove incontra il regista Michelangelo Antonioni e Sofia Loren, in occasione di una nomination agli Oscar del cinema.

Nel 1998 incontra Nicola Arigliano e diventa il pianista del suo trio. Nel 1999 parte in tournée negli Emirati Arabi ed incide, insieme a grandissimi musicisti come Franco Cerri, Fabrizio Bosso, Guido Di Leone e Massimo Manzi, il cd Nuttin’ But Nat, dedicato al grande Nat King Cole.

Negli anni seguenti, Franco è impegnato in lunghe ed articolate tournee internazionali in Turchia, Etiopia, India, Marocco, Romania, Australia, Hong Kong, Giappone, Cuba, Albania, Siria, Svezia, Svizzera. Alterna la sua presenza, in Italia, partecipando ad importanti festival Jazz come Umbria Jazz Winter ad Orvieto, Ischia Jazz, Livorno Jazz e la Jazzit Fest a Collescipoli (TR).

Molto ricca e variegata la sua discografia: Concerto Per Una Vita con la Hill Side Jazz Band pro ADMO nel 1997, Friends for ADMO con la Crazy Swing Band con Joey Garrison e Nuttin’ But Nat con Franco Cerri e Fabrizio Bosso nel 1999, Non e’ Solo tANTa Musica e Dixinitaly con la Dixinitaly Jazz Band nel 2000, Christmas Song con la Dixinitaly Jazz Band e gli Ottonando Brass Quintet e Dixinitaly 2 nel 2002, Introducing…Larry Franco Jazz Singer e Italian Jazz Ensemble nel 2004, Import- Export 1 LF Quartet nel 2005, Two In One – Piano Elegy e Larry Franco Jazz Society nel 2007, Larry Franco 3 For Nat, Larry Franco All Of Me e Larry Franco Big Band -Dear Frank – dedicato a Sinatra- nel 2008, Larry Franco Swingtet – Fahrenheit nel 2010 ed Abbassa La Tua Radio, in trio, nel 2016.

Guido Di Leone, chitarrista barese, classe 1964, è anche compositore, arrangiatore ed ideatore di gruppi. Ha inciso più di cento lavori discografici, la cui metà come leader. Ha fondato una etichetta discografica, la Fo(u)r ed insegna chitarra ed armonia presso la scuola Il Pentagramma di Bari, da lui fondata e della quale è anche direttore. Per dieci anni, a partire dal 2004 ha insegnato, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, chitarra jazz nei corsi accademici di primo e secondo livello.

Nel 2002 viene pubblicato dalla Sinfonica Jazz – Carish, il suo lavoro testuale Metodo Facile e Completo Di Teoria Jazz, che viene tradotto anche in Braille per i non vedenti.

Appassionato dalla sonorità del grande chitarrista Jim Hall, gli dedica, nel 1991, il suo primo lavoro discografico All For Hall, che riceve riscontro positivo ed apprezzamento dallo stesso Hall.

Suona in Italia ed all’estero, collaborando con grandi musicisti della sfera nazionale ed internazionale come Dado Moroni, Gianni Basso, Jim Rotondi, Paolo Fresu e Ira Coleman.

Il contrabbassista Ilario De Marinis, nasce a Trani nel 1948.

Suona il basso elettrico nel gruppo The Praxis agli esordi della sua carriera artistica. Frequenta il Conservatorio, dove studia contrabbasso e suona in piccoli combo, come con big bands e con grandissimi nomi della scena jazz americana come Chet Baker, Lee Koviz e Dizzy Gillespie. Collabora anche con i migliori musicisti italiani, quali Paolo Fresu ed Enrico Rava.

Prende parte a numerosi festival in Italia e nel mondo, militando nella Dixinitaly Jazz Band e nel Larry Franco Quartet, con i quali incide anche alcuni lavori discografici.

È il direttore artistico della rassegna PuglJazz Festival.

Completa l’ensemble la cantante Dee Dee Joy, al secolo Debora La Gioia, tarantina, classe 1975. Compositrice ed appassionata di musica, all’età di 12 anni inizia suonando il pianoforte classico. Studia poi canto jazz presso il Conservatorio Giovanni Paisiello di Taranto con il Maestro Franco; tuttora frequenta il corso di Laurea in Pianoforte Jazz con il Maestro Mirko Signorile.

Ha una vocalità molto estesa che le permette di interpretare sia i classici della musica italiana che esplorare le sonorità delle cantanti nere del jazz americano. Appassionata delle tradizioni orientali, le interpreta permeandole con lo stile Mediterraneo ed etnico che la influenza nella sua terra. Viaggia per il mondo in cerca di nuove ispirazioni musicali ed artistici , che traduce in emozionanti e riuscite sfumature vocali che incantano il pubblico.

Il presidente dell’associazione Ennio Forte, il direttore artistico Giuseppe Reale e sua moglie Hermina, con l’aiuto del poliedrico membro del direttivo Giuseppe De Lollis ci aspettano per una all’insegna di bellissima musica…preceduta da un gustoso break enogastronomico.

Non perdetela e ci scambieremo, nell’occasione, gli auguri per le prossime festività.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art

Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli

Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 18/12/2017