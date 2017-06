Donatello D’Attoma e Daniela Spalletta feat. Daniele Di Bonaventura per l’anteprima del “Francavilla è Jazz” 2017

Il 04/07/2017 a Francavilla Fontana

Appuntamento martedì 4 luglio alle ore 21:30 in “Largo San Marco”.

Donatello D’Attoma (pianoforte), Daniela Spalletta (voce) e lo special guest Daniele Di Bonaventura (bandoneon) saranno protagonisti dell’anteprima della IV edizione del festival Francavilla è Jazz, kermesse ideata dal brillante e competente direttore artistico Alfredo Iaia, che si terrà come di consueto a Francavilla Fontana. Martedì 4 luglio alle ore 21:30, nel favoloso scorcio di Largo San Marco, questo fascinoso trio presenterà un repertorio variegato comprendente brani tratti da D-Birth, album realizzato nel 2015 da Daniela Spalletta con la collaborazione degli Urban Fabula e dell’ospite Max Ionata, licenziato da Alfa Music, unitamente alle composizioni estratte da Shema’, disco a cura di Donatello D’Attoma, con la partecipazione di Daniela Spalletta, prodotto nel 2016 dalla medesima etichetta. D-Birth è un progetto discografico di matrice contemporary jazz, dal sound avvolgente, stilisticamente policromatico, ricco di spunti molto interessanti. Spontaneità espressiva e gusto narrativo sono le peculiarità predominanti di Shema’, lavoro dedicato affettuosamente a uno tra i jazzisti più influenti e controversi della storia: Charles Mingus. Pianista e organista sensibile, armonicamente creativo e ritmicamente accattivante, D’Attoma è un talento cristallino. Nell’arco della sua carriera ha condiviso il palco con numerosi musicisti di blasone internazionale, tra cui: Vladimir Kostadinovic, Marco Tamburini, Emanuele Cisi, Roberto Ottaviano, Giovanni Falzone, Massimo Manzi, Robertinho De Paula. Le sue inconfutabili qualità artistiche sono state apprezzate non solo in Italia, ma anche all’estero, specialmente in Germania e Polonia. Daniela Spalletta è una tra le cantanti jazz italiane più quotate della nuova generazione. È in possesso di un’adamantina agilità vocale, congiuntamente a un potente falsetto che rappresenta un tratto distintivo del suo background tecnico. Si è esibita riscuotendo successo anche fuori dai confini peninsulari, in Paesi come Stati Uniti, Francia, Spagna e Malta. Nel suo palmares figurano collaborazioni prestigiose al fianco di alcuni celebri e autorevoli musicisti jazz, tra i quali: Israel Varela, Enrico Intra, Riccardo Fioravanti, Nicola Angelucci, Chiara Civello, Giovanni Mazzarino, Fabrizio Bosso, Giuseppe Bassi. Di Bonaventura è uno tra i massimi esponenti europei del bandoneon. Maliarda cantabilità, profondo senso melodico ed estetico rappresentano gli autentici marchi di fabbrica dell’artista marchigiano. Ha calcato i palchi di tutto il mondo, estasiando gli astanti presenti ai suoi concerti. Inghilterra, Olanda, Egitto, Norvegia, Svizzera, Portogallo, Brasile, Argentina, Slovenia, Moldavia, Croazia, Lettonia, Albania, Singapore e Sud Africa sono solo alcune della nazioni nelle quali si è esibito. Nel corso della sua proficua e intensa attività concertistica ha suonato insieme a una miriade di artisti noti a livello mondiale, come: Toots Tielemans, David Liebman, Miroslav Vitous, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Omar Sosa, Javier Girotto, Greg Osby, Ira Coleman, David Murray, Rita Marcotulli, Frank Marocco, Flavio Boltro, Furio Di Castri, solo per citarne alcuni. L’anteprima del Francavilla è Jazz 2017 promette spettacolo, grazie a un trio in grado di conquistare, attraverso una lodevole raffinatezza interpretativa e a una veracità comunicativa, un pubblico eterogeneo non necessariamente formato da jazzofili.

Pubblicata il 30/06/2017